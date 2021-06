Los Lakers encontraron a la persona culpable de su fracaso: ¿Quién fue?

Los Lakers han encontrado un chivo espiatorio. Se trata de Nina Hsieh, la preparadora física del equipo, a quien no se le renovó su contrato al terminar esta temporada, de acuerdo a Dave McMenamin de ESPN. El cuadro se vio afectado por lesiones que en última instancia impidieron que los Lakers pudieran volver a ganar el campeonato de la NBA.

Sin embargo, las lesiones no fueron la única razón. Algunas pobres decisiones tomadas durante la temporada libre por el vice presidente Rob Pelinka tuvieron también mucho que ver.

LeBron James perdió 27 juegos esta temporada por una lesión en el tobillo que sufrió en marzo, e incluso después de regresar tras su lesión por dos partidos a fines de abril, tuvo que quedarse nuevamente en el banquillo porque su tobillo no estaba totalmente recuperado. James jugó los últimos dos partidos de la temporada regular antes de jugar lesionado en los playoffs, cuando promediaba 23.0 puntos, 8.0 asistencias y 7.2 rebotes cuando Los Ángeles quedó eliminado ante Phoenix.

El más complicado en lo que a lesiones se refiere fue Anthony Davis, quien sufrió una lesión de soleo además de una lesión en el tendón de Aquiles. Los Lakers fueron extremadamente cautelosos con dicha lesiones, la cual sufrió a principios de febrero.





Davis regresó a mediados de abril y mejoró a finales de la temporada, pero sufrió un desgarro en el aductor y solo pudo jugar cinco minutos en los últimos dos partidos contra los Suns, ambas derrotas.

En total, Davis perdió 36 partidos, mientras que el poco usado suplente Jared Dudley perdió 49. Así que Davis, James y Dudley suman 112 partidos perdidos a causa de lesiones. El resto de la rotación—10 jugadores—perdieron 57 partidos en total.

Los Lakers estuvieron bastante saludables esta temporada

Sin embargo ese total es engañoso, ya que incluye 11 partidos perdidos por Dennis Schroder a causa de los protocolos de salud y seguridad establecidos para el COVID-19 en febrero y mayo, más nueve juegos perdidos por Marc Gasol, cinco que perdió Alex Caruso y uno por Alfonzo McKinnie la misma temporada. Esos no son partidos por los que se puede responsabilizar a un preparador físico.

Eso deja 31 partidos. En el equipo de los Lakers sufrieron lesiones James y Davis, pero aparte de esos dos, los otros 10 jugadores de la rotación. perdieron solo 31 juegos por lesiones. De acuerdo con los datos de ManGamesLost.com, los Lakers perdieron un total de 196 partidos esta temporada (incluyendo a Kostas Antetokounmpo y Davonte Cook). Esto los colocaba en decimocuarto lugar en partidos perdidos, posicionando a los Lakers en la mitad superior de esa estadística a pesar de haber jugado solamente 72 juegos desde la conclusión de la final del 2020 al comienzo de le temporada 2020-21.

Es verdad que parece haber sido una temporada llena de lesiones para los Lakers, pero eso se debe solamente a que las dos estrellas del equipo fueron las que quedaron más tiempo fuera de acción. Ahora, deberíamos tomarnos un momento para considerar que una de esas dos estrellas, James, tiene 36 años y se negó a estar fuera para descansar, esta estrategia podría haber dado cierto rédito en prevenir la lesión del alero.

Considerando que la otra estrella, Davis, es probablemente la superestrellas más frágil de la liga, habiendo perdido el 21.3 por ciento de partidos posibles en su carrera. La lesión de soleo fue una de las peores de su trayectoria en cuanto a partidos perdidos, pero en general no es algo sorpresivo que Davis se lesione.

Los Lakers contratarán al tercer preparador físico desde la llegada de LeBron

Pero Hsieh pagará por los errores de los Lakers. De acuerdo a una fuente conocedora de la situación, era muy querida por los miembros del equipo. Los fanáticos de los Lakers siempre recordarán a Hsieh por sus frecuentemente divertidas intereacciones con JaVale McGee el año pasado.





Aún así, el hecho de que James se haya lesionado bajo su cuidado la perjudicó.

“Deben leer un poco entre líneas”dijo la fuente. “Miren lo que sucedió la última vez que se lesionó LeBron. Saben, a los equipos les gusta tener estabilidad con los preparadores físicos y los utileros, cosas así. Pero ese no ha sido el caso desde que LeBron llegó aquí. No quiero decir que sea su culpa, pero obviamente están teniendo problemas con ese asunto.”

De hecho, los Lakers tuvieron al mismo preparador físico, Gary Vitti, de 1984 a 2016, que fue reemplazado por el asistente de confianza de Vitti, Marco Núñez. Pero el equipo despidió a Núñez en 2019, después de la primera temporada de James en Los Angeles—una temporada en la cual James sufrió una lesión de aductor y perdió 27 partidos.

Esto podría ser simplemente una coincidencia, que James se haya lesionado en ambas temporadas y que el preparador físico de los Lakers haya sido despedido. James, después de todo, entrena mucho con su propio entrenador y no ha tenido problemas con preparadores físicos en el pasado durante su estadía en Cleveland y Miami.

El mayor problema es que la organización parece echarle toda la culpa del resultado de esta temporada a Hsieh a pesar de sus propias y evidentes equivocaciones —la decepcionante adquisición de Dennis Schroder, la aún inexplicable contratación de Montrezl Harrell, la pérdidad de contribuyentes como Dwight Howard, Danny Green y JaVale McGee.

Esas decisiones fueron la causa de los problemas que probablemente hundieron a este equipo. Cambiar al preparador físico no será de mucha ayuda.

