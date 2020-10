Koeman dio a conocer los convocados para el Clásico ante el Madrid

El técnico del Barcelona, ​​Ronald Koeman, ha dado a conocer quienes serán los 23 jugadores convocados para disputar el choque de La Liga, este sábado 24 de octubre contra el Real Madrid en el Camp Nou.

También hay buenas noticias referente a las lesiones, ya que el lateral izquierdo quien es titular siempre, Jordi Alba está incluido después de recuperarse de una lesión en el tendón de la corva. El jugador de 31 años ha estado marginado desde que cojeó en el empate 1-1 contra el Sevilla.

El FC Barcelona ha confirmado que Alba ha recibido la autorización médica para jugar, aunque queda por ver si Koeman lo pondrá de nuevo en su once inicial.

Los únicos nombres importantes que faltan en la plantilla son el portero Marc-Andre ter Stegen, que permanece fuera tras una cirugía de rodilla, y el central Samuel Umtiti.

El Clásico del sábado será una situación inusual tanto en el FC Barcelona como Real Madrid después de las derrotas pasadas en sus respectivos partidos de liga. Getafe disfrutó de una inusual victoria sobre el Barcelona en el Coliseum Alfonso Pérez, mientras que el Real Madrid se vio sorprendido por el recién ascendido Cádiz.

2003 – Last time Real Madrid & Barcelona lost their respective league games both before "The Clásico" was in April 2003 when Real Madrid lost in San Sebastián (2-4) & Barcelona lost at home vs Deportivo (2-4). Weak#FCBarcelona#RealMadrid pic.twitter.com/9RihcJgaz2

— OptaJose (@OptaJose) October 17, 2020