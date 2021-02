Koeman habla en conferencia de prensa sobre Sergiño Dest y Haaland ¿que dijo?

Uno de los jugadores más criticados tras el partido de mitad de semana para el Barcelona fue el lateral neerlandés-estadounidense Sergiño Dest. Los medios en Francia y España lo destrozaron después de su actuación contra el PSG en el partido del ida de la Champions League.

Ronald Koeman habló de este tema y de uno de los temas que ha sido parte de la discusión durante la semana en la rueda de prensa previa al partido ante el Cádiz . El neerlandés se dirigió sobre la situación de Sergiño Dest, que ante el PSG tuvo la difícil asignatura de tener que lidiar con Kylian Mbappé y también con los desbordes que hacía por esa banda el lateral Layvin Kurzawa.

El técnico tuvo palabras constructivas hacia el exAjax y dijo que le dio unos consejos importantes en lo que es su desarrollo. Uno fue que tiene que ser capaz de mejorar su capacidad de concentración durante los partidos. Pero admitió que no todo fue culpa suya en esa nueva debacle blaugrana.

“Puede ser que el hecho de no haber jugado los últimos partidos antes de medirnos al PSG le influyera”, admitió.

Dest apenas volvía al ruedo

El jove lateral fue titular ante el vigente campeón galo tras haber estado varias semanas de baja. Hay que recordar que solamente jugó 20 minutos ante el Alavés y Koeman resaltó eso.

También mencionó los varios problemas físicos que ha venido arrastrando el joven jugador y, acto seguido, sí se animó a hacerle una crítica constructiva.

“Está bien físicamente, tiene 19 años -en realidad tiene 20- y tiene que aprender que tiene que ser más agresivo y más concentrado. Tiene demasiados períodos de juego durante el partido en los que no está concentrado. Pero es joven y eso es bueno porque puede aprenderlo. Es un gran desafío jugar en el Barça, necesita tiempo y al final depende de él”, aseguró.

Koeman sobre la opción Haaland

El técnico culé también habló sobre la promesa que ha hecho el candidato a la presidencia del Barcelona, Joan Laporta. Este indicó que tiene todo calculado para poder traer al gran goleador del Borussia Dortmund, Erling Haaland.

El noruego ha sido letal desde su llegada a la Bundesliga. Solamente esta semana el jugador tuvo un doblete contra el Sevilla y el sábado tuvo otro en otra edición del Revierderby contra el Schalke en una victoria por 4-0.

El entrenador no tuvo mucho que decir ya que lo que se habla es más especulación porque la realidad fiscal del club dicta otra cosa que termina estando fuera de su control.

“Yo tengo mis ideas para el futuro del club, pero tengo de esperar a saber quién será el presidente. Luego hablaremos del futuro”, mencionó.

El expresidente del Barcelona lo mencionó, pero también lo ha hecho dando un nombre exacto a comparación de sus contrincantes políticos. Los tres anteriormente coincidieron en que la prioridad del plantel es poder fichar a un nueve de calidad. Esto no ha podido llegar a concretarse con nombres como Memphis Depay del Lyon, quien es uno de los jugadores ofensivos más letales de la Ligue1 esta temporada.

Koeman también sabe que con la llegada de un nuevo presidente también su futuro parece estar en jaque. Las elecciones del Barcelona se harán el 7 de marzo, aunque ya varios socios comenzaron a votar por correo.

Ahora el Barça busca cortar distancias en la cima de la tabla tras la derrota del Atlético de Madrid ante el Levante. Y lo tendrá hacer contra el Cádiz, equipo con el que perdió a principio de temporada por marcador de 2-1.

