Kyrie Irving envía un mensaje a los Lakers ¿qué les dijo?

Los Brooklyn Nets deben sentirse muy bien ahora mismo. Tienen marca de 10-1 contra equipos con récord ganador y le propinaron una derrota importante al vigente campeón el jueves por la noche. Había mucha preocupación de cómo se puede consolidar después de conseguir a James Harden en un canje. Pero todo ha salido bien.

Kyrie Irving era la incertidumbre más grande que tenía el equipo de los Nets pero ha estado jugado a un alto nivel en las últimas semanas. Se vuelve más claro con cada partido que Brooklyn es una verdadera amenaza para ganar el campeonato esta temporada. La ganaron con facilidad a los Lakers pero eso no cuenta toda la historia.

Los Angeles está disputado una campaña sólida pero todo indica que Anthony Davis estará afuera por un mes y eso complicará las cosas para ellos. Sin embargo, Irving esperan verlos en la final de la NBA.

“Los veremos en el futuro de nuevo, y esperamos poder hacerlo con un equipo saludable y completo de los Lakers,” dijo Irving pospartido. “Eso es lo que queríamos de verdad, sé que todos quieren eso. Espero ese reto y poder enfrentarlos en el futuro.”

"We'll see them down the line again. … I know everybody wants that.”

