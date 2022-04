Khamzat Chimaev ‘lucho’ contra peleadora peso paja en sauna: ¿Por qué hizo eso?

El ascendente contendiente del peso welter de la UFC, Khamzat Chimaev, intentó luchar contra Tatiana Suárez en un sauna, dijo la peso paja femenina en una entrevista reciente.

Chimaev (10-0) no solo es conocido por su dominio dentro del octágono, sino que también es una de las personalidades más importantes del deporte en este momento. Seguro, excéntrico y estoico, “Borz” se convirtió rápidamente en un favorito de los fanáticos después de obtener tres victorias dentro del Octágono de julio a septiembre de 2020.

Suárez, quien también está invicta en su carrera profesional de ocho peleas, contó la historia de su amigo Chimaev en una entrevista reciente con Helen Yee.

“Cada vez que él (Khamzat Chimaev) me ve en el PI (Performance Institute) viene y me patea, de espinilla a espinilla”, dijo Suárez a través de Low Kick MMA. “Estoy como, ‘¿Qué estás haciendo? Ni siquiera tenemos espinilleras. Yo digo, lo que sea, está bien”.

“Una verdadera gran amistad, él (Chimaev) simplemente vino y, el otro día, estaba tratando de gustarme, luchar conmigo en la sauna”, continuó Suárez. “Estoy como, ‘Amigo, ¿qué está pasando en este momento?’. Estoy como, ‘No, no hagamos esto aquí'”.

Chimaev peleará contra Gilbert Burns este fin de semana en UFC 273

Borz volverá a la acción este fin de semana cuando se enfrente al No. 2 del ranking Gilbert Burns de 170 libras en UFC 273 en Jacksonville, Florida. “Durinho”, un practicante de jiu-jitsu brasileño de clase mundial y ex retador al título de UFC, es sin duda la prueba más dura que Chimaev ha enfrentado hasta ahora.

Pero ya sea Burns u otro contendiente principal, Chimaev planea eliminar a cualquiera que se interponga en su camino.

“La gente habla de top, top 10, top 5, haciendo estas cosas. Si alguien se interpone en mi camino, lo mataré”, dijo Chimaev durante un video promocional de UFC 273 a través de BJPenn.com. “No te interpongas en mi camino. Estoy aquí, invicto, indiscutible, soy el campeón, soy el rey, vengo por todos”.

La carrera de MMA de Suárez se ha estancado debido a las lesiones

Suárez irrumpió en la escena de la UFC cuando ganó la temporada 23 de “The Ultimate Fighter” en 2016. La peso paja ha ganado cinco peleas dentro del octágono, que incluye una victoria por nocaut técnico sobre la campeona inaugural de las 115 libras, Carla Esparza.

Desafortunadamente para Suárez, sin embargo, ha estado plagada de lesiones. No ha peleado desde su decisión unánime sobre Nina Nunes en junio de 2019 en UFC 238, sufriendo una lesión recurrente en el cuello y luego una lesión en la rodilla. Mientras hablaba con Yee, Suárez dijo que espera pelear durante la Semana Internacional de la Pelea en julio.

“Estoy pensando en el verano. Espero que tal vez en julio, estoy cruzando [mis dedos] para tal vez la Semana Internacional de la Lucha”, dijo Suárez a través de MMA Fighting. “Me gustaria eso. Solo estoy tratando de probar mi rodilla. He estado haciendo muchos agarres últimamente, lo cual es una locura porque me lastimé luchando, así que pensé que sería lo más mentalmente agotador para mí en términos de regresar y tal vez estar un poco cansado. Pero he estado luchando casi todos los días. Así que supongo que he superado ese miedo. Todavía soy un poco reacio y vacilante en ciertas situaciones, pero me siento muy bien y el siguiente paso es hacer un poco de combate y ver cómo se mantiene durante el combate. Luego, una vez que me sienta 100 por ciento seguro, pediré reservar una pelea”.

