Estrella del PSG convierte su casa en refugio para ucranianos: ¿Quién lo hizo?

La guerra que se libra en Ucrania tras la invasión del ejército ruso sigue provocando que miles de personas huyan de su país en busca de ser acogidas como refugiados por otras naciones, y el portero del PSG, Keylor Navas ha dado un ejemplo de ayuda humanitaria para un grupo de víctimas.

El costarricense, estrella de su selección que militó en el Real Madrid, abrió las puertas de su casa en París para que un grupo de 30 personas provenientes de Ucrania tengan un lugar para vivir temporalmente, además de brindarles alimentos.

Según el Diario SPORT de Barcelona, Navas se enteró del trabajo que está haciendo la asociación de gitanos del barrio de Gracia de Barcelona cuando fue a Cracovia a traer comida y refugiados ucranianos.

Por causa de eso, el guardameta tico decidió acoger a 30 de ellos en su casa.

Además de este gesto, Navas compró 30 camas que instaló donde tiene un cinema. Su mujer, Andrea, se involucró en el proyecto ya que ella les hizo la comida, les dieron ropa e hicieron una ceremonia religiosa ya que el portero del PSG también es evangelista.

Ella también decidió hacer una campaña para pedir donaciones a través de la Fundación Tiempos de Esperanza.

Ella publicó esa información en su cuenta de Instagram:

“Manos que dan, nunca estarán vacías el martes estarán llegando familias Ucranianas 🇺🇦 a valencia acogidas y traídas con mucho amor por @noguerajavi, su esposa Isis, su equipo de nova vida, @fundaciontiemposdeesperanza, sacerdotes, personas movidas por su corazón ante este caos que están viviendo Y quería compartirles que por medio de Amazon.es los podemos ayudar a estos niños,algunos con su mama otros no, jóvenes solos, con apenas su ropa que fue lo único que pudieron coger, podemos aportar lo que sea alimentos no perecederos, ropa, cosas de aseo personal, etc.

Les comparto la información! Para que ellos puedan sentir amor en medio de tanto dolor.”

Todo esto mientras lucha por un cupo mundialista

Navas está involucrado desde lejos en este gran proyecto mientras que está con la selección de Costa Rica. “La Sele” se encuentra en medio de una lucha intensa para poder llegar por tercera vez consecutiva a un mundial. Tras la victoria ante Canadá el jueves, el cuadro tico se encuentra en una posición en la que se puede consolidar en un puesto de repechaje. El que termina consiguiendo este puesto, se asegura de un puesto para poder enfrentar al representante de Oceanía.





También espera a ver si México o Estados Unidos tambalean para poder estar metidos a pleno para quitarles la oportunidad de clasificar de manera directa a Qatar 2022.

