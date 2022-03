Honduras vs México: Hora y cómo ver el livestream

HHonduras recibe a un asediado equipo de México en San Pedro Sula en un partido en el que al equipo local le encantaría jugar spoilers y complicar la carrera de El Tri hacia la Copa del Mundo.

En Estados Unidos, el partido (7:05 p. m. ET) será televisado por Telemundo y Universo, y también se transmitirá en vivo por Paramount+, que puedes ver a través de Amazon Prime o Paramount.

Aquí hay un resumen completo de las diferentes formas en que puede ver una transmisión en vivo de Honduras vs México en línea:

Previa Honduras vs Mexico

El fútbol se trata de resultados y este es el caso de México. Su empate sin goles ante Estados Unidos en la Ciudad de México encendió las alarmas en la prensa y la afición de ese país. Sin embargo, si uno ve las cosas con frialdad, podría asegurarse un lugar en la Copa del Mundo si gana y Costa Rica termina sin hacerlo.

México llega a este tramo con posiblemente el camino más accesible a la Copa del Mundo en función de su oposición. Se enfrentarán a dos equipos que están fuera de la contienda mundialista y que ya han vencido.

Por supuesto, en el papel las cosas parecen mucho más simples. México luchó durante toda esta fase de clasificación y no ha encontrado su mejor pie. A pesar de eso, encontraron una manera de obtener ciertos resultados y estar en una posición en la que se encuentran actualmente.

Rumbo a Honduras es sinónimo de entrar en una pesadilla para el Tri si miras cada visita que hace al Estadio Olímpico de San Pedro Sula. México no ha ganado allí en las eliminatorias mundialistas desde mayo de 1993 cuando ganó 4-1 gracias a los goles de Alberto García Aspe, Luis Flores, Luis García y un gol en contra de Richardson Smith.

México no podrá contar con su entrenador Gerardo Martino. El muy difamado entrenador argentino no viajará debido a que sufrió molestias en el ojo donde fue operado de la retina hace un par de meses.

Alexis Vega parece entrar en sustitución de Jesús Corona. El hombre de Chivas es el máximo goleador de México en esta fase de clasificación con dos goles.

Mientras tanto, todos los indicios apuntan a que Julián Araujo conseguirá un posible titular sobre Jorge Sánchez. El hombre del Club América tuvo una sólida actuación ante los EE. UU. ya que limitó a Christian Pulisic durante buena parte del partido. La única gran oportunidad que tuvo el hombre del Chelsea fue negada por Memo Ochoa.

Ese puesto lo ocupará nuevamente su asistente Jorge Theiler. El entrenamiento de México del sábado fue suspendido por un aguacero torrencial en San Pedro Sula. Así lo determinó el comité técnico de la Fenafuth (FA de Honduras) que las “condiciones climatológicas no eran favorables” para que los visitantes pisaran la cancha allí.

Honduras consiguió su primer punto desde que ganó uno contra Costa Rica en octubre pasado. No han ganado en la clasificación para la Copa del Mundo y se encuentran en el sótano de la tabla.

Eso no minimiza este partido ni un poco. Para ellos, este partido es un partido de rivalidad y buscan jugar de esa manera el domingo.

Alineación Probable México: Guillermo Ochoa; Julián Araujo, César Montes, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Héctor Herrera, Diego Lainez, Erick Gutierrez; Hirving Lozano, Raúl Jimenez, Alexis Vega

Alineación Probable Honduras: Luis López; Wesly Decas, Denil Maldonado, Allans Vargas, Jonathan Núñez; Edwin Rodriguez, Kevin Arriaga, lex López, Joseph Rosales; Romell Quioto, Ángel Tejeda