¿El regreso de Kevin Durant a los Warriors depende de Stephen Curry?

Se rumorea que los Golden State Warriors están en el intento por reunir a la estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, y Stephen Curry ha estado liderando el esfuerzo de que esto suceda, según un nuevo informe.

Curry recientemente intervino en los rumores y dio una respuesta ecuánime, aunque detrás de escena está trabajando para tratar de volver a jugar con Durant, según Ric Bucher de FOX Sports.

“Una fuente de la liga dice que Curry se ha acercado varias veces a Durant, ansioso por mejorar sus posibilidades de ganar un quinto campeonato y superar a LeBron James, con quien Curry actualmente está empatado en cuatro títulos cada uno”, escribió Bucher en una historia el 12 de julio.

Hay algunas banderas rojas con ese informe de Bucher, la más destacada es que Curry acaba de llevar a Golden State al título con un núcleo fuerte a su alrededor que incluía a los sospechosos habituales en Draymond Green y Klay Thompson, así como a estrellas en rápido ascenso en Jordan Poole y Andrew Wiggins. Para conseguir a Durant, los Warriors tendrían que ceder bastante y sacudir lo que ha demostrado ser algo bueno al mismo tiempo que hipotecan su futuro.

Cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de conseguir a Durant en el torneo de golf de celebridades del American Century Championship durante el fin de semana, Curry no parecía demasiado ansioso por que los Warriors lograran el acuerdo.

“La fábrica de rumores y todo eso es parte de la naturaleza de la NBA y la liga”, dijo Curry a NBC Sports Bay Area. “Tú lo tomas por lo que es. Sabes lo rápido que pueden cambiar las cosas, pero me gusta dónde estamos”.

Windhorst: Durant a los Warriors es una ‘discusión’

Play

Brian Windhorst on the Dan Patrick Show Full Interview | 07/13/22 2022-07-13T16:31:58Z

Marcus Thompson II de The Athletic informó previamente que las estrellas de los Warriors fueron informadas de un posible intercambio y abiertas a la posibilidad. Sin embargo, perseguirlo agresivamente, como informa Bucher, es una historia completamente diferente.

Sin embargo, la idea de que Durant regrese con los Warriors es una “discusión”, según Brian Windhorst de ESPN, quien señaló que tanto Curry como el propietario de los Warriors, Joe Lacob, no cerraron la conversación por completo cuando se les preguntó al respecto.

“Hay fuentes legítimas en la liga que me dicen que es una discusión”, dijo Windhorst durante una aparición el 13 de julio en el “Dan Patrick Show”. “En primer lugar, los Warriors siempre creen en el acelerador abierto. Los Warriors han demostrado que no les importa lo que gastan. … Esta ha sido una discusión dentro de la organización de los Warriors. Se le preguntó a [Steph] Curry al respecto, y Curry no respondió. Pero no lo cerró. Él no dijo ‘diablos, no'”.

La liga no está contenta con la saga comercial de Durant

Durant viene de una temporada decepcionante en cuanto a resultados en Brooklyn, siendo barrido en la primera ronda. Sin embargo, Durant sigue siendo uno de los mejores jugadores del juego, promediando 29,9 puntos, 7,4 rebotes y 6,4 asistencias por partido la temporada pasada.

Durant tiene 32 años y quiere competir por otro título, lo que siente que no puede hacer en Brooklyn. Sin embargo, el comisionado de la NBA, Adam Silver, no cree que las acciones del ex MVP sean ideales para la liga.

“Mira, esto tiene que ser una calle de doble sentido. Los equipos brindan una enorme seguridad (y) garantías a los jugadores”, dijo Silver en una conferencia de prensa en la reunión anual de la Junta de Gobernadores de la NBA. “La expectativa es, a cambio, que cumplan con su parte del trato. Soy realista en cuanto a que siempre habrá conversaciones a puertas cerradas entre los jugadores, sus representantes y los equipos, pero no nos gusta ver a los jugadores solicitando intercambios. No nos gusta ver que se desarrolle de la forma en que es”.

Veremos a dónde termina Durant, si es que llega a algún lado, pero los Warriors siguen siendo una parte importante de la conversación.

Esta es la versión original de Heavy.com

