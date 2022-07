Christina Powell: desapareció en Texas sin dejar rastro tras salir corriendo de su casa

Chrissy Powell es una asistente legal desaparecida en San Antonio, Texas.

Powell no ha sido vista el 5 de julio de 2022, cuando salió de su casa para ir a trabajar, según un cartel de persona desaparecida. La policía, familiares y amigos la están buscando frenéticamente.

También se conoce con el nombre de Christina Powell y Christina Lee Powell. Ella tiene 39 años.

Esto es lo que necesita saber:

1. Powell llegaba tarde al trabajo cuando desapareció

El cartel de una persona desaparecida dice que la Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de San Antonio está intentando localizar a una mujer desaparecida de 39 años: Powell.

Fue vista por última vez saliendo de su casa en el vecindario de Apple Creek en San Antoniom, Texas, a las 10:34 a.m. del 5 de julio de 2022.

Su familia le dijo a la policía que llegaba tarde al trabajo, y ella llamó al bufete de abogados donde trabaja y les hizo saber que estaba en camino.

“Estaba apurada y dejó su teléfono en casa”, dice el cartel de persona desaparecida. “Chrissy nunca llegó al trabajo y no se ha visto ni oído hablar de ella desde entonces. Chrissy tiene una condición médica que requiere medicamentos que no tiene con ella”.

La policía dice que conduce un Nissan Rogue 2020 negro con matrícula PYJ 8564. Quienes tengan información deben comunicarse al 210-207-7660.

2. Powell trabaja para un bufete de abogados de negligencia médica

En Facebook, Powell escribió que trabaja en un “Bufete de Abogados de Negligencia Médica” y “Estudió el Programa de Certificado Paralegal en UTSA – La Universidad de Texas en San Antonio”.

También escribió que “estudió B.A. Psicología en la Universidad de Texas en San Antonio”, vive en San Antonio, Texas, y es de New Haven, Connecticut.

En Facebook, compartió publicaciones con dichos inspiradores. Su publicación principal era sobre cachorros. También compartió fotos de ella con un niño pequeño.

3. Un video captó a Powell saliendo de su casa

El video capturó a Powell saliendo de casa. Puedes verlo arriba. Según Fox News, Powell es madre de dos hijos.

El video era de una cámara del sistema Ring.

Fox News informó que Powell dejó su celular en el baño y tampoco se llevó su Apple Watch. Su madre le dijo a Fox News sobre su última conversación con Powell: “Realmente no tuvimos ningún tipo de conversación en profundidad. Básicamente fue, ‘Buenos días’. Me dijo que llegaba tarde. Entonces, ella se iba a trabajar y le dije que tuviera cuidado. Y probablemente le dije: ‘Te amo'”.

4. La policía de San Antonio recibió información de que Powell podría estar en el área de Kerrville, Texas

El Departamento de Policía de la ciudad de Kerrville escribió en Facebook:

El Departamento de Policía de San Antonio está buscando a una adulta desaparecida en peligro de extinción, Christina Lee Powell, de 39 años, a quien se le diagnosticaron afecciones médicas que requieren atención médica. SAPD ha recibido información de que ella podría estar en el área de Kerrville. Ella tiene cabello rubio y ojos marrones, y se describe como de aproximadamente 5’2 “de altura y alrededor de 120 libras. Se cree que conduce un Nissan Rogue 2020 negro, con placa de Texas PYJ 8564. Si ha visto o puede saber el paradero de Christina Powell, comuníquese con la Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de San Antonio al (210) 207-7660.

Claudia Mobley, la madre de Powell, escribió en Facebook: “Mi dulce hija Chrissy Lee está desaparecida. Salió de aquí el martes por la mañana de camino al trabajo. Nunca llegó a trabajar y no la hemos visto ni hemos sabido nada de ella desde entonces. Si alguien tiene alguna información, por favor hágamelo saber. La amo y la extraño. Mantennos en tus oraciones.”

5. Una amiga dice lo desconocido “es la parte más aterradora”

Lauren Leal, una amiga de Powell, habló con KENS5.

“Lo desconocido es la parte más aterradora”, dijo. “Es miedo en mi mente en este momento. Es difícil pensar en dónde podría estar ella, qué podría haber sucedido”.

Leal agregó: “Mi miedo es no saber nunca nada. Quiero decir, creo que sería lo peor pasar el resto de mi vida buscándola. Nunca me rendiré.”

Esta es la versión original de Heavy.com

