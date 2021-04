Ex jugador de la NFL, acusado de estafar 300.000 dólares: ¿quién es?

El ex receptor de los New England Patriots, Kenbrell Thompkins, tiene serios problemas con la ley.

El hombre de 32 años ha sido acusado de fraude por robo de identidad agravado. Según los cargos presentados por los fiscales federales, Thompkins supuestamente robó la identidad de varios residentes de Florida.

La ex estrella de los Cincinnati Bearcats supuestamente usó las identidades robadas para cobrar cerca de $ 300,000 en beneficios de seguro de desempleo del estado de California.

Los fiscales alegan que Thompkins utilizó las identidades robadas para enviar tarjetas de débito con beneficios por desempleo a sus direcciones en Miami y Aventura, Florida. Los informes indican que Thompkins retiró 230.000 dólares de los cajeros automáticos en poco más de un mes, desde mediados de agosto hasta finales de septiembre.

Según la denuncia penal oficial del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del sur de Florida, Thompkins fue identificado en las cámaras de vigilancia principalmente debido a un tatuaje “distintivo” en su brazo izquierdo. Thompkins supuestamente usó las tarjetas de débito en varias sucursales de Bank of America.

La investigación se aceleró en enero cuando se ejecutó una orden de registro en la casa de Thompkins en Aventura. Allí, las autoridades recuperaron notas escritas a mano con los nombres y números de seguro social de múltiples víctimas de la estafa.

Este no es el primer roce de Thompkins con la ley

Thompkins ha tenido más problemas con la justicia en el pasado. En la escuela secundaria, Thompkins fue arrestado por robo a mano armada y posesión de drogas.

Aún así, se las arregló para llegar a Cincinnati y jugar 33 partidos en la NFL con tres equipos diferentes. Desafortunadamente, parece que Thompkins vuelve a las andadas con los delitos.

La carrera de Thompkins en la NFL

Los Patriots firmaron a Thompkins como agente libre en el 2013. Como novato de 25 años, jugó en 12 partidos y fue titular en ocho de esos partidos.

En su primera temporada, tuvo 32 recepciones de 466 yardas y cuatro touchdowns. Esos agarres incluyeron uno memorable en el último segundo a un pase de Tom Brady para vencer a los New Orleans Saints.

Tom Brady game winning TD vs the Saints 10/13/12 (Scott Zolak and Bob Socci Call)***********All rights reserved to the NFL********** Scott Zolak and Bob Socci from 98.5 the Sports Hub call Tom Brady's game winning TD pass to Kenbrell Thompkins to defeat the New Orleans Saints on October 13th, 2013 at Gillette Stadium in Foxboro, Massachusetts. "Unicorns! Show Ponies! Where's the beef?" – Scott Zolak 2013-10-30T20:34:25Z

Thompkins comenzó la temporada 2014 con los Patriots, pero fue liberado en octubre. Thompkins luego aterrizaría con los Oakland Raiders, donde jugó 12 juegos y tuvo seis aperturas. Para los Raiders, Thompkins jugó en 12 juegos y comenzó seis.

Los Patriots volvieron a fichar a Thompkins en septiembre de 2015, pero nuevamente fue liberado menos de un mes después de haber sido traído de regreso. Thompkins jugó siete partidos para los New York Jets en 2015 antes de dirigirse al norte para jugar en la CFL con los Winnipeg Blue Bombers en 2018.