Kays Ruiz-Atil regresará al FC Barcelona procedente del PSG

Según los informes, el FC Barcelona traerá de regreso al club al talentoso adolescente Kays Ruiz-Atil procedente del Paris Saint-Germain francés.

El joven de 18 años de edad entró en las filas del Barça y fue un prodigio de La Masia etiquetado como ‘el nuevo Messi’ después de impresionar como creador de juego durante su etapa con los catalanes.

Ruiz-Atil cambió al Barcelona por el París en el año 2015, pero ahora es agente libre y está “cerca de volver” a los catalanes para jugar en el equipo B, según el periodista de Sky Sport Matteo Moretto.

La joya de 18 años Kays Ruiz-Atil esta a punto de regresar al Barcelona. Negociaciones muy bien encarriladas 🇫🇷⏳ — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 26, 2021

El joven también parece haber dejado caer un poco de pistas sobre su futuro con una publicación en las historias de Instagram.

Se dice que las negociaciones para el joven están “bien encaminadas” en una jugada que hará que Ruiz-Atil regrese al Camp Nou. El atacante altamente calificado fue una de varias estrellas lanzadas en 2015 después de que se descubrió que el club había violado las regulaciones de la FIFA con respecto a la transferencia de jugadores menores de 18 años.

Ruiz-Atil ya ha confirmado su salida del PSG. Escribió una publicación de despedida en Instagram el 25 de mayo, “No sé por dónde empezar, pero la aventura para mí con el PSG termina aquí … ¡Aquí lo aprendí todo! Aquí hice realidad mi sueño jugando con los mejores jugadores del mundo y convirtiéndome en futbolista profesional. Aquí hice sentir orgulloso a mi madre, mi padre, mi familia, mis amigos… ¡Espero que tú también! ¡Aquí me hice hombre, llegué aquí tenía 12 años, hoy tengo 18!”

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

¿Qué esperar de Kays Ruiz-Atil?

No hay duda de que Ruiz-Atil es un gran prospecto y debería encajar bien en el Barcelona después de haber comenzado su carrera en el club. El atacante se unió a los catalanes a los siete años y creció en la famosa academia de La Masia del club.

El joven se unió al PSG e hizo su debut completo con el club francés en una derrota por 1-0 ante el Lens en septiembre de 2020. Luego jugó seis veces más para el equipo de la Ligue 1, pero solo como suplente y tuvo problemas para lograr un impacto.

Tor-Kristian Karlsen de ESPN ha descrito al adolescente como “bendecido con un maravilloso toque de la pelota y la visión y rango de pase para ejecutar un pase preciso”, además de “no se queda atrás en la selección de carreras profundas propias mitad.”





Play



Kays Ruiz Atil ● Welcome Back to Barcelona 🔵🔴 Skills & Passes Kays Ruiz Atil Barcelona, Kays Ruiz Barcelona, Kays Ruiz-Atil 2021, Kays Ruiz 2021 PSG, Kays Ruiz Atil 2020/2021 🔴 SVMMcomps (2nd channel): bit.ly/3dLKSUd 🔵 Fanpage: bit.ly/2okQj2t *If you have anything against my uploads, send me an e-mail: sportvideosmm2@gmail.com and I'll take it down. ► Twitter: bit.ly/1Lp6VvN ► Business e-mail: sportvideosmm2@gmail.com ► Music: Prod. COURAGE couragebeats.com… 2021-06-26T12:17:47Z

Los jóvenes del Barcelona B impactan

Un cambio al Barcelona B le permitiría a Ruiz-Atil disfrutar de un tiempo de juego regular y continuar su desarrollo fuera del centro de atención. También tendría la oportunidad de ascender al primer equipo si impresionaba al equipo de Sergi Barjuan.

El técnico del primer equipo, Ronald Koeman, ya ha demostrado su voluntad de confiar en la juventud durante su primera temporada al frente. Ronald Araujo, Ilaix Moriba y Oscar Mingueza dieron el paso del equipo B para presentarse en el primer equipo en 2020-21.

Los habituales del Barcelona B, Iñaki Peña, Alex Collado y Nico González, también están siendo propuestos para unirse a los entrenamientos de pretemporada y tener la oportunidad de impresionar a Koeman, lo que debería demostrarle a Ruiz-Atil que hay un camino claro hacia el primer equipo si regresa a el Camp Nou.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Copa América 2021: Leo Messi jugará su partido 148 con Argentina