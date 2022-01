Un juvenil del Barcelona confesó que perdió las ganas de entrenar bajo la dirección de Koeman

El juvenil del Barcelona Alex Collado se ha convertido en el jugador que más recientemente ha expresado su insatisfacción acerca de la vida bajo la dirección de Koeman, el ex entrenador que fue despedido en octubre de 2021 después de haber ocupado su cargo por 14 meses.

Collado, que es ex capitán de Barca B, se vio imposibilitado de jugar para Barcelona en 2021-22 luego de que el club no lo registrara. El jugador de 22 años podía entrenar con el equipo pero no jugar competitivamente; ahora ha conseguido ir a jugar a préstamo al Granada la segunda mitad de la temporada.

El lateral ha hecho declaraciones acerca de cuán frustrante era la vida bajo la dirección del ex técnico del Barca, y confesó en una entrevista con Marca que rara vez hablaba con el holandés.

“Yo demostré mi nivel en el equipo. La decisión era suya si no le gustaba o no sé si algo andaba mal conmigo. Pero a fin de cuentas, con Koeman se me fueron un poco las ganas de entrenar”, dijo. “Sí, porque yo estaba atravesando esa situación y él

no hablaba ni nada conmigo. Tampoco quiero entrar en detalles. Han habido situaciones complicadas, pero Barça es el club de mi vida.

El mediocampista Miralem Pjanic, que actualmente está a préstamo en el Besiktas, también ha criticado el

paso de Koeman por el Camp Nou, y el defensor Junior Firpo también disparó contra la forma en que fue tratado por el técnico holandés.

Las palabras de Xavi ‘conmovieron’ a Collado

Si bien Collado pasará sus próximos meses alejado del Barcelona, el jugador parece tener un futuro en el club. Xavi dijo en la conferencia de prensa previa al partido del Barca en Granada por La Liga que espera recuperar al lateral para el verano.

“Me gustaría que jugara siempre. La pena es que por una cuestión burocrática no ha podido jugar para nosotros,” dijo. “Nos hubiese ayudado, ha sido muy bueno en los entrenamientos. Puede que mañana juegue contra nosotros pero estoy feliz por él. Es muy buen chicos. Nuestro objetivo es recuperarlo en junio y ahí podrá ayudarnos.”

El jugador de 22 años le dijo a Marca que escuchar esas palabras del entrenador fue un gran aliento, aunque ahora está enfocado en ayudar a su nuevo equipo por el resto de la temporada.

“Cuando lo escuché hablando de mí en la conferencia de prensa fue algo muy emocionante. Porque él fue un gran futbolista, ahora es el entrenador y eso me hace muy feliz,” explicó. “Pero ahora estoy aquí en Granada y lo importante es jugar bien y demostrar que puedo contribuir con el equipo.”

Collado está decidido a triunfar en Barcelona

Collado ahora tiene la chance de demostrarle a Xavi lo que realmente puede hacer en La Liga antes de regresar al Camp Nou en el verano e intentar ser parte del equipo titular.

El versátil juvenil, quien también puede jugar en el mediocampo como armador o bien fuera por la derecha en su posición preferida, dice que está decidido a triunfar en el Barca a pesar de las dificultades que ha tenido.

Siempre quise triunfar en Barcelona. Decidí quedarme aquí por eso,” agregó. “Era lo que quería desde niño y por eso seguí este camino. Siempre supe dónde quería estar.”

Collado ha sido parte de los gigantes catalanes desde los 11 años, escalando posiciones hasta convertirse capitán del Barca B. Pasará el resto de la temporada lejos del Barcelona, pero las palabras de Xavi dejan entrever que aun parece tener un futuro en el Camp Nou.

