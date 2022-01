Conoce al árbitro polémico de la Copa Africana: Janny Sikazwe

Dentro del mundo del fútbol se puede recordar de momentos insólitos en el arbitraje, pero pocos pueden superar lo que ocurrió hace unos días atrás. El choque de la Copa Africana de Naciones entre Túnez y Malí terminó en desorden después de que el árbitro Janny Sikazwe pitara dos veces el tiempo completo.

Señaló el final del partido y una victoria de 1-0 para Mali con 10 hombres en el minuto 85 y luego en el minuto 89 y 47 segundos cuando se reinició el juego.

Durante el juego, también otorgó un penalti al comienzo de la segunda mitad después de que se consideró que Ellyes Skhiri bloqueó el tiro de Boubakar Kouyate con el brazo.





Sikazwe concedió otro penalti con solo 15 minutos en el reloj después de que el disparo de Wahbi Khazri golpeara la mano de Moussa Djenepo.

El árbitro originalmente falló la mano y necesitó el VAR para sacarlo de apuros.

El partido terminó en confusión en medio de escenas extrañas cuando el equipo tunecino se quejó de que el árbitro había sonado el silbato final demasiado pronto.

Esto hizo que el técnico tunecino Mondher Kebaier, y su plantilla, se lanzaran al campo para expresar su enfado. Los guardias de seguridad escoltaron al equipo arbitral fuera de la cancha.

No fue hasta 20 minutos más tarde que la Confederación Africana pidió que se resumiera el partido, pero Túnez no salió al terreno de juego.

La carrera y polémicas de Sikazwe

Sikazwe no es nuevo en las controversias. Es uno de los árbitros más condecorados de África.

Nació el 26 de mayo de 1979 en Kapiri Mposhi, una ciudad a tres horas al norte de Lusaka, la capital de Zambia.

Durante su carrera, se ele reconoció como el único árbitro FIFA de su país y eso le ha dado mucho repeto. Tanto que en el 2017 le hicieron un nota extendida para hablar de su trayectoria. Sikazwe fue nombrado entre los seis árbitros africanos en la Copa del Mundo Rusia 2018.





Sikazwe ha sido oficial de la FIFA desde 2007, con la final de la Copa Mundial de Clubes de 2016, la final de la Copa Africana de Naciones de 2017 y dos partidos de la Copa Mundial de 2018 en su currículum.

Sin embargo, no todos esos eventos transcurrieron sin problemas.

En la final de la Copa Mundial de Clubes de 2016 entre el Real Madrid y el Kashima Antlers, Sikazwe fue noticia porque parecía que el árbitro se estaba preparando para mostrarle una tarjeta amarilla a Sergio Ramos antes de darse cuenta de que ya había amonestado a Ramos previamente en el partido y, posteriormente, se abstuvo de darle una tarjeta amarilla a Ramos. segunda reserva.





Sikazwe, después del partido, explicó que la confusión se debió a una falta de comunicación con su árbitro asistente que detectó la falta, y Sikazwe creyó haber escuchado a su asistente indicar que se debía mostrar una tarjeta antes de que se aclarara que su asistente había dicho “sin tarjeta”. sobre el auricular.

Solo dos años después, Sikazwe volvió a estar bajo fuego por un incidente en un partido de la Liga de Campeones de la CAF entre Esperance de Tunis y Primeiro de Agosto.

Después de que Sikazwe le concediera al Esperance un polémico penal al principio del partido y descartara un gol de Primeiro más tarde, se presentó una denuncia por corrupción y Sikazwe fue suspendido provisionalmente.

Sin embargo, la suspensión fue levantada por la FIFA en enero de 2019, diciendo que no había pruebas suficientes para corroborar las acusaciones de corrupción contra Sikazwe.

Esto no será el fin de esta situación ya que se lanzó una investigación sobre el árbitro.

