La campeona de UFC pide una súper pelea contra Ronda Rousey: ¿Lo podrá hacer?

La campeona del mundo Julianna Peña tiene el cinturón de peso gallo de UFC y ahora quiere saldar cuentas con Ronda Rousey.

Rousey no ha peleado en UFC desde 2016, cuando se volcó a su carrera en la lucha libre profesional. Rousey comenzó su carrera en MMA 12-0 antes de retirarse luego de derrotas consecutivas ante Holly Holm y Amanda Nunes.

Peña tuvo algunas palabras fuertes para con Rousey, expresando cierto pesar por no haber podido pelear con la superestrella de MMA.

“Esa siempre ha sido una pelea que me ha interesado”, dijo Peña a Sports Illustrated. “Cuando Dana White permitió que las mujeres ingresaran al UFC, simplemente le entregó un cinturón a Ronda. No tenía que competir, no tenía que hacer nada. Simplemente dijo: ‘Oye, bienvenida a esta promoción, aquí tienes este cinturón brillante’. Después de que él le dio el cinturón, tuvo que pelear con Liz Carmouche. En ese momento yo estaba en The Ultimate Fighter. No tenía que pelear contra una persona, tenía que pelear contra cuatro personas. Cuando salí ganadora, estaba lista para enfrentar a Ronda.”

Peña recordó un intercambio específico que se remonta a sus días en The Ultimate Fighter que nunca olvidó. Peña se convirtió en la primera mujer luchadora en ganar el espectáculo en el equipo de Miesha Tate, frente al equipo de Rousey.

“Ronda me dijo: ‘Vas a darme una pelea más dura de lo que Miesha Tate jamás podría soñar, pero cuando llegue ese día, todavía voy a patearte el trasero’”, recordó Peña. “Y yo le dije: ‘Ya veremos’. Entonces, por supuesto, quiero pelear contra Ronda. Esa era una pelea que estaba buscando antes de romperme la rodilla (en 2014). Cuando regresé, ella perdió y se escapó y no ha regresado. Pero tengo la sensación de que ella quiere volver.”

Peña llamó a Rousey la ‘farsa’ del mundo de las MMA

No es la primera vez que Peña apunta contra Rousey, quien es miembro del Salón de la Fama de UFC. Anteriormente se burló de ella por su salida acelerada de la lucha profesional llamándola una “farsa”.

“Ella es una especie de broma en el mundo de las MMA ahora, porque es una, ¿cuál es la palabra? – traidora”, dijo Peña a Ariel Helwani de MMA Fighting. “Como, un poco traidora. Quiero decir, supongo que lo entiendo, ¿verdad? Es como, la lucha libre profesional es falsa, te pagan millones de dólares, lo entiendo. Pero para mí, de verdad, como ‘tú eres el verdadero, verdadero negocio’, diría que eso está en el UFC. Y si alguna vez quiere algo de ese humo real, estoy listo”.

Si bien Peña está lista para el desafío, la probabilidad de que Rousey vuelva a subirse al octágono es mínima o nula. En una charla en su canal de YouTube en 2020, la mujer de 35 años dijo que está contenta con sus logros.

“No pasa un día sin que la gente me diga que pelee”, dijo Rousey. “Tengo que tratar de pensar en ello como, ‘¿Prefiero ser la mejor de todos los tiempos, o que todos piensen que soy la mejor de todos los tiempos?’ Solía ​​ser muy importante para mí tener ambas. Pero ahora llegué al punto en que no quiero sacrificarme ni a mí ni a mi familia para demostrárselo a un grupo de personas a las que no les importo en absoluto”.

Peña tendrá que defender el cinturón ante Amanda Nunes

Si bien desafiar a Rousey puede ser divertido, Peña tiene algunos problemas más urgentes de los que preocuparse, con Amanda Nunes ansiosa por recuperar su cinturón después de haber sido noqueada en un resultado impactante en UFC 269 en diciembre de 2021.

“Sus ojos se estaban poniendo tan grandes como platos, y podía verla marchitarse”, dijo Peña. “En ese momento, comencé a pensar, ‘Creo que podría acabar con ella de pie. Creo que podría ser capaz de noquearla. Y todo lo que pude ver fue un mar de blanco, que eran mis entrenadores saltando y gritando, ‘¡Vamos! ¡Presiónala! ¡Presiónala!’”

Los dos ahora se desempeñan como entrenadoras rivales en The Ultimate Fighter, con su revancha a continuación. Aún no se ha determinado una fecha sobre cuándo lucharán por el cinturón.

