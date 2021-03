Julian Nagelsmann, uno de los favoritos de Laporta para el banquillo del Barcelona

El nuevo presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, ya está pensando en el futuro del banquillo y, según los informes, está considerando traer al entrenador del RB Leipzig, Julian Nagelsmann, para reemplazar a Ronald Koeman.

Nagelsmann fue apodado “el bebé Mourinho” en sus primeros días en el Hoffenheim y se ha convertido en uno de los entrenadores mejor valorados de Europa. El técnico del Leipzig todavía tiene 33 años, pero llevó a su equipo a las semifinales de la Champions League la temporada pasada.

El equipo de la Bundesliga también terminó tercero en la tabla en 2019-20 y permanece en la lucha por el título en la campaña actual. El equipo de Nagelsmann es segundo, a solo dos puntos del Bayern de Múnich, a pesar de perder al delantero estrella Timo Werner en verano.

Actualmente Nagelsmann está “por delante de Ronald Koeman en la lista de entrenadores que Joan Laporta está considerando para su nuevo proyecto en Barcelona”, según Manu Carreño de la Cadena SER.

Sin embargo, eso no significa que Koeman se vaya todavía. Carreño también informa que Laporta tiene mucho respeto por el holandés y podría quedarse si el Barça gana un título esta temporada.

A Koeman todavía le queda un año en su contrato actual con el Barça, y el equipo sigue luchando por La Liga y la Copa del Rey. Los catalanes son segundos en la tabla, a seis puntos del líder, el Atlético de Madrid, y juegan contra el Athletic de Bilbao la final de la Copa del Rey el 17 de abril.

¿Quién es Nagelsmann?

Nagelsmann saltó a la fama después de entrenar en la Bundesliga al Hoffenheim y al RB Leipzig. El alemán tenía solo 28 años cuando se hizo cargo del Hoffenheim, convirtiéndose en el técnico más joven de la Bundesliga.

Disfrutó de un éxito instantáneo en su primer rol de entrenador, asumiendo el control de un Hoffenheim que era decimoséptimo en ese momento. Nagelsmann llevó al Hoffenheim a la cuarta posición de la Bundesliga la temporada siguiente y lo llevó a la Champions por primera en su historia.

El Hoffenheim fue eliminado por el Liverpool en la Liga de Campeones en la fase previa, pero la temporada siguiente trajo más éxitos. El Hoffenheim terminó tercero, lo que otorgó la clasificación automática a la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Las hazañas de Nagelsmann despertaron mucho interés y se hizo cargo del RB Leipzig con un contrato de cuatro años para la temporada 2019-20, donde ha seguido batiendo récords.

Julian Nagelsmann: ✅ Youngest ever Bundesliga coach. ✅ Youngest ever Champions League coach. ✅ Youngest ever coach to top a UCL group. ✅ Youngest ever to coach a UCL knockout stage match. ✅ Youngest ever coach to win a UCL knockout match. pic.twitter.com/9U0QFapC2b — Football Tweet (@Football__Tweet) February 19, 2020

El RB Leipzig volvió a terminar tercero y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones la temporada pasada antes ser eliminado por el Paris Saint-Germain.

Nagelsmann habla sobre Mourinho y Guardiola

La etiqueta de ‘bebé Mourinho’ desapareció hace mucho tiempo, ya que Nagelsmann se ha consolidado como entrenador. El entrenador del RB Leipzig le dijo a la Bundesliga que el ex portero Tim Wiese fue el primero en ponerle el apodo, aunque no está del todo seguro de por qué.

“Sí, me llamaron Baby Mourinho en los primeros días en el Hoffenheim, cuando era elentrenador asistente allí. Tim Wiese entrenaba a menudo los domingos porque no había jugado el día anterior y de repente se le ocurrió el nombre de Baby Mourinho”, dijo. “No sé exactamente por qué, pero tal vez podría ver algunas similitudes. No creo que nuestras filosofías sean tan idénticas”.

De hecho, Nagelsmann dijo a France Football que las mayores influencias en su carrera han sido el ex entrenador del Barcelona Pep Guardiola y el actual entrenador del Chelsea Thomas Tuchel, según informó la Bundesliga.

“Mi modelo a seguir es el Barcelona de Pep Guardiola”, dijo. “Siempre observé su trabajo, especialmente la forma en que su equipo se lanzaba hacia adelante a los pocos segundos de ganar el balón. Se hizo un digno sucesor de Johan Cruyff. Guardiola me inspiró mucho, al igual que Thomas Tuchel, quien fue mi entrenador en Augsburgo [en el filial 2007-2008]. Es un perfeccionista, muy intenso”.

No hay duda de que Nagelsmann es uno de los entrenadores jóvenes más prometedores de Europa en la actualidad, y no es de extrañar que el Barça se una a la lista de clubes supuestamente interesados ​​en sus servicios.

Sin embargo, Koeman ha hablado recientemente sobre su futuro e insistió en que quiere quedarse, pero necesita sentarse y discutir el futuro con el nuevo presidente del club.