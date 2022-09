Jules Koundé reveló que Guardiola lo buscó para el Manchester City

El defensa francés Jules Koundé fue uno de los muchos jugadores que se unieron al FC Barcelona durante la ventana de transferencia de verano como parte de una importante ola de gastos de verano por parte de los gigantes catalanes.

El jugador de 23 años es uno de los centrales mejor calificados de Europa y le dijo a El País que anteriormente recibió un acercamiento del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, según informó Sport.

“El me llamó. Me dijo que me amaba y que creía que encajaría con su forma de jugar”, dijo. Koundé también reveló que habló con Guardiola y Xavi antes de cambiar del Sevilla al Barcelona en julio.

“Hablé mucho de fútbol con los dos”, agregó. “Me di cuenta de que ambos me habían visto jugar y conocían perfectamente mis habilidades. No solo estaban hablando: eran conversaciones muy precisas”.

El Chelsea de la Premier League también estaba interesado en Kounde, pero se lo perdió y optó por quedarse en La Liga. El central se unió a los gigantes catalanes por una tarifa reportada de 55 millones de euros y ya ha causado impacto en el Camp Nou.

Kounde suma tres asistencias en tres partidos con los de Xavi y ya ha demostrado su polivalencia jugando de lateral derecho y de central en su nuevo club.

Koundé habló de su papel en el Barcelona

El fichaje de verano ha enviado un fuerte mensaje a Xavi sobre su papel en el club y ha dejado claro que quiere jugar en el corazón de la defensa en lugar de en el lateral.

“Es mi posición favorita y en la que me gusta jugar. Xavi lo sabe”, explicó. “Nunca me voy a negar a jugar, pero en mi etapa formativa siempre he sido central y considero que es la posición en la que tengo muchos más conceptos”.

Desde entonces, Xavi contrató a Héctor Bellerin como lateral derecho en una transferencia gratuita después de permitir que Sergino Dest se mudara al AC Milan en calidad de cedido. El ex hombre del Arsenal parece listo para competir con Sergi Roberto por el puesto de lateral derecho, lo que le permitirá a Kounde regresar a la defensa central.

El Bayern es el siguiente rival del Barcelona

La defensa del Barcelona ha estado en buena forma en las primeras semanas de la temporada, concediendo solo dos goles hasta ahora. Sin embargo, la línea de fondo se enfrenta a una prueba seria la próxima vez que se enfrente al Bayern de Múnich en el Allianz Arena.

Kounde espera con ansias el choque entre los dos pesos pesados ​​europeos y cree que los visitantes tienen muchas razones para el optimismo antes del partido del martes 13 de septiembre.

“Hemos hecho varios fichajes y la afición ha estado ilusionada”, dijo. “Sabemos que es un equipo muy fuerte en todas las líneas. Un campeón. Pero estoy seguro de que competiremos muy bien. Tenemos todo lo que necesitamos para ganar los dos partidos. Confiamos en nosotros mismos”.

El Barcelona inició su campaña en la Liga de Campeones con una paliza de 5-1 al Viktoria Plzen en el Camp Nou, mientras que el Bayern comenzó su campaña venciendo al Inter de la Serie A por 2-0 en San Siro.

