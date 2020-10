¿Finalmente jugará Cristiano Ronaldo contra Messi en Champions?

El partido del morbo d la fecha en la Champions se va a perder un ingrediente importantísimo. El miércoles por la mañana se confirmó que el delantero portugués Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo en coronavirus en la última prueba PCR a la que se sometió y será baja en Juventus para el encuentro ante un Barcelona que solamente ha perdido contra equipos italianos en dos de sus últimos 18 partidos y no ha perdido en sus últimos seis en la Liga de Campeones.

Según la información de múltiples medios europeos, el resultado del examen dio positivo y esto no le permitirá al jugador que pueda volver al conjunto italiano para la segunda jornada del máximo torneo de clubes del fútbol europeo en el cual La Vecchia Signora busca su victoria número 100 en su historial.

El jugador, aún siendo asintomático, no ha podido dar un testeo negativo y eso lo tendrá fuera de las canchas por unos días más. Mientras tanto, el jugador se mantendrá confinado a su casa en las montañas de Turín, lugar donde ha estado desde el pasado 15 de octubre cuando regresó de su regresó de manera polémica tras su participación con la selección de su país.

