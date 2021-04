Jugadores de Utah Jazz confesaron que creían que se iban a morir ¿qué ocurrió?

Los integrantes del Utah Jazz hablaron sobre su experiencia en el que el impacto de una ave con una turbina del avión en el que estaba viajando el equipo causó un incendio y forzó un aterrizaje de emergencia.

Esto ocurrió el martes cuando estaban en camino a un partido contra los Memphis Grizzlies la noche siguiente.

“Durante un espacio de 10 ó 15 minutos, creo que todos los que estábamos en ese vuelo cuestionábamos si estaríamos aquí hoy,” dijo del base Mike Conley el miércoles por la noche tras la victoria del Jazz por 111-107. “Así de serio fue la cosa para nosotros. No puedo hablar por todos, peroi sé que habían algunos que querían textear a familiares por si acaso, ¿sabes? Era ese tipo de situación.”

The Utah Jazz plane had to be re-routed after hitting some birds during takeoff. Everybody is ok. 😲 (📸: @brian_schnee) pic.twitter.com/U4ZPuwd5Rj — theScore (@theScore) March 30, 2021

Conley dijo que sintió algo como una explosión cuando un el avión chocó contra unas aves y comenzó a perder altitud. Algunos jugadores e integantes de la tripulación comenzaron a ver fuego.

“Todos estaban silenciosos,”dijo Conley. “Los pilotos se demoraron entre cinco y 10 minutos, probablemente 10 minutos para revisar todo, hacer todos sus chequeos y dejarnos saber lo que estaba ocurriendo porque era obvio que algo estaba muy mal con el avión.”

Se sentía como si el avión se estaba desbaratando en el aire. Durante cinco o 10 minutos, se sentía como una impotencia total. Estamos agradecidos que no fue tan serio como lo pudo ser, pero fue algo que dio mucho miedo.”

El escolta del Jazz, Jordan Clarkson elogió la tranquilidad con la que los pilotos se manejaron durante el incidente y dijo que el equipo se apoyaría el uno al otro en los próximos días.

JAZZ at GRIZZLIES | FULL GAME HIGHLIGHTS | March 31, 2021JAZZ at GRIZZLIES | FULL GAME HIGHLIGHTS | March 31, 2021 The Utah Jazz defeated the Memphis Grizzlies, 111-107. Mike Conley recorded 26 PTS (13 PTS, 5-5 FG in the 4th quarter), 4 REB, 7 AST and 4 STL for the Jazz, while Ja Morant tallied 36 PTS (29 in the 2nd half), 7 AST… 2021-04-01T02:39:08Z

“Es definitivamente algo, una experiencia, estamos contentos al poder ser capaces de contarlo,” dijo Clarkson. “Varios de nosotros llegaron a un punto, al menos durante 30 segundos en ese vuelo, todos llegaron a un punto en el cual dijimos, ‘Hermano, Esto puede ser el final para nosotros.’ Es triste decir eso. Yo no juego con la muerte o algo así.”

“Es algo que tenemos que superar y unirnos para poder seguir, ser fuertes y apoyarnos. Cuánto tiempo tenemos que tomar libre o hablar con nuestros profesionales de salud mental o lo que sea, es una situación seria si no has lidiado con luchar entre la vida y la muerte.”

Donovan Mitchell y su fobia

Un jugador que fue afectado de una manera particular fue el dos veces All Star Donovan Mitchell, quien había hablado sobre su fobia de viajar mucho antes del martes. Este no viajó al partido del miércoles por “razones personales”. El entrenador de Utah, Quin Snyder no habló sobre la disponibilidad de Mitchell para partidos futuros a domicilio.

“Llegó a un punto en el cual todos los que estábamos en el avión decíamos, ‘Este puede ser en fin,’” dijo Clarkson. “Es una situación increíble. Entiendo por qué Don no vino.”

La victoria de Utah el miércoles fue su séptima al hilo y se mantienen en la cima de la conferencia del oeste con la mejor marca de la NBA.

LEER MÁS: Miami Heat podría traer de vuelta a pívot ¿de quién se trata?