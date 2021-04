Miami Heat podría traer de vuelta a pívot ¿de quién se trata?

Aunque el Miami Heat fueron icreíblemente exitosos con sus transacciones antes de la fecha límite de canjes de la NBA, ellos no quedaron satisfechos con los fichajes de Victor Oladipo de los Houston Rockets y Nemanja Bjelica de los Sacramento Kings y no han terminado con los cambios de plantel. Ellos tienen dos cupos por llenar de acuerdo a las reglas de la liga y tiene que llenar al menos uno de ellos antes del 8 de abril.

En esta instancia, se puede decir que Miami está buscando a cualquiera que pueda encontrar que esté disponble en el mercado de compras y su enfoque es encontrar cualquier jugador que sea candidado para comprar, y del cual son un número limitado.

Dentro de ese grupo, si Hassan Whiteside puede salir de su contrato con los Sacramento Kings, el Heat no tendría otra opción que considerar traer de vuelta a la Ciudad Mágica al pívot de más de dos metros de estatura.

El jugador que fue selecionado en la segunda ronda y salió del Heat a los Portland Trailblazers en una operacion de cuatro equipos en julio del . Como miembro del Heat durante la temporada del 2018-2019, Whiteside fue titular en 53 de los 72 partidos que disputó y promedió 12.3 points, 11.3 rebotes y 1.89 tapones en 23 minutos de juego.

La fecha límite es el 9 de abril, así que aunque el fichaje de Whiteside, 31, sea una posibildiad, eso se sabrá la próxima semana. Isaac Doctor deClutchPoints‘ listó Whiteside como uno de los mejores cuatro candidatos para conseguir y uno de los “fichajes ganga” disponible:

Aunque Whiteside sea limitado ofensivamente y tiene poco movimiento del que el Heat precisa de un jugador en esa posición, si los Kings no los están utlizando, vale la pena que Miami lo intente con un contrato de 10 días. Esta temporada está promediando ocho puntos y seis rebotes por partido.

I can't believe I'm doing this….

Would you want Hassan Whiteside back on a 10-day contract?@BiscayneBayBrew

— Five Reasons Sports Network (@5ReasonsSports) March 31, 2021