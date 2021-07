Jugador retirado llega a probarse con los Raiders: ¿Quién es?

Están a punto de comenzar el campamento de pretemporada para Las Vegas Raiders y hat varias razones por ser optimistas. han hecho algunas mejoras en su plantel y pueden ser una sorpresa esta temporada. Uno de los grupos más interesantes será el de los receptores.

Nelson Agholor fue le mejor receptor la temporada pasada, pero firmó un contrato con los New England Patriots durante la temporada libre. Es posible que encuentren un receptor veterano que lo reemplace. El seis veces jugador Pro Bowl Chad Johnson recientemetne viajó a Las Vegas y dijo que estaba allí para probarse con los Raiders.

I’m here to tryout for the Raiders 🏴‍☠️ pic.twitter.com/kfQjlkvWBl — Chad Johnson (@ochocinco) July 7, 2021

A sus 43 años, obviamente está bromeando sobre esa prueba con el equipo. Pero sigue siendo un gran atleta. Recientemente tuvo una pelea de boxeo contra Brian Maxwell. Aunque esté más grande, no ha perdido su estado físico.

This actually isn’t the first time that Johnson has said he has a Raiders tryout. On the exact date of July 7 last year, the former star wide receiver claimed he had a workout with the team.

Getting ready for a workout with the @Raiders 🏈 pic.twitter.com/0Jrs1uoFNP — Chad Johnson (@ochocinco) July 7, 2020

Obviamente ha estado buscado una prueba con el equipo peor es muy improbable que ocurra.

Johnson ha estado pasando tiempo con jugadores de los Raiders

Es poco probable que Johnson vuelva a comenzar una carrera en la NFL en el futuro. En un momento, fue uno de los mejores receptores de la liga, su carrera comenzó a diluirse hacia el final. No ha jugado un partido en la NFL en 10 años. Su carrera profesional probablemente ha terminado, pero eso le permite que le ayude a los jugadores jóvenes. En el pasado, se le ha visto entrenar con algunos jóvenes profundos, incluyend a Trayvon Mullen.

Johnson sabe mucho del deporte y se ha convertido en una fuente importante para jugadores más jóvenes alrededor de la liga.

Henry Ruggs puede tener una mejor temporada

En un mundo perfecto, los Raiders no tendrán que pensar en un receptor durante varios años. La temporada pasada ellos seleccionaron a Henry Ruggs y Bryan Edwards para ser el futuro de esa posición. Ninguno de ellos dio de qué hablar como novatos.

Aún así, hay manera de hacerlo para Ruggs. El mariscal Derek Carr dijo recientemente que la primera selección del equipo está listo para tomar el salto en su segundo año.

“Hermano, se ha visto muy bien,” Carr le dijo a Vincent Bonsignore del Las Vegas Review-Journal. “La manera en la que corre sus recorridos. Ha sido violento en sus cortes. Creo que él ya lo ha entendido. Como lo ha pasado a todos, juegas una temporada en la NFL, puedes ahora ver el video y dices: “Uau, ya entiendo lo que tengo que hacer ahora.” En ese momento, o lo haces o no. y ahora está mostrando y dijo: ‘Lo voy voy a hacer.’ Y ha sido impresionante.”

Los Raiders necesitan a Ruggs para ser efectivos o puede verse quedar mal la franquicia. Este fue el primer receptor seleccionado en una draft lleno de jugadores en esa posición. Sería muy frustrante para un equipo ver a varios receptores seleccionados después de Ruggs destacarse en la NFL durante varias temporadas.

