INFORME: Receptor estrella de los Cowboys podría perderse parte de la pretemporada

Los Dallas Cowboys podrían estar sin su receptor estrella, Amari Cooper, al inicio de los entrenamientos que comienzan el 22 de julio. Mike Fisher de Sports Illustrated reportó que no es seguro que Cooper pueda estar al comienzo de la pretemporada.

Cooper se está recuperando de una operación en el tobillo, pero hasta ahora no hay indicio que el receptor no esté disponible al comienzo de la temporada. Tampoco se perdería más que las primeras prácticas.

“Amari Cooper va a estar en los entrenamientos de los Dallas Cowboys. A pesar de que el receptor todavía se está recuperando de la operación, una fuente le dijo a CowboysSi.com que el equipo no está preocupado por problemas a largo plazo”, detalló Fisher. “Hemos dicho anteriormente, el 10 de junio, que, a pesar de recuperación lenta, no estamos ante un problema. Y tenemos más datos. El partirá de Dallas a su campo de entrenamiento en Oxnard el 20 de julio. El primer entrenamiento está programado para el jueves 22 de julio. Nos informaron que Cooper podría llegar a ese primer día de entrenamiento de manera ajustada.

Es posible que Cooper comience los entrenamientos en la lista de lesionados

Ian Rapoport de NFL Network describió la lesión de Cooper como una dolencia más que algo serio. Rapoport agregó es posible que Cooper comience los entrenamientos en la lista de lesionados.

“El receptor de los Cowboys, Amari Cooper, podría no estar listo para comenzar los entrenamientos debido a una lesión en el tobillo, Ian Rapoport de NFL Network reportó el miércoles”, detalló NFL.com el pasado 9 de junio. “Es una dolencia más que nada que tiene desde hace dos semanas y no le permite correr”, reportó Rapoport. “Cooper no podrá correr por dos o tres semanas, porque necesita tiempo para que sane el tobillo”, agregó Rapoport. “El motivo por la cual podría perderse el comienzo de los entrenamientos y que esté inactivo es que no estará lo suficientemente recuperado para poder correr sin riesgo de volver a lesionarse.

Cooper reveló que fue operado en el tobillo por Instagram en enero. El receptor jugó todos los partidos para los Cowboys la temporada pasada.

“La operación fue un éxito”, dijo Cooper en Instagram el 7 de enero.

McCarthy habla de Cooper: “Espero que esté listo para los entrenamientos”

El entrenador en jefe de los Cowboys, Mike McCarthy, dio información actualizada de Cooper durante una conferencia de prensa en los entrenamientos de junio. McCarthy dijo que Cooper podría perderse algunos entrenamientos, pero dijo que esperaba que el receptor estuviese listo.

“Esto se aprende al principio, las lesiones son parte de este deporte, y las lesiones les abren las puertas a otros jugadores”, explicó McCarthy el 9 de junio. “Todo esto ayuda a desarrollar a la plantilla de 90 jugadores. Tenemos cinco o seis receptores que han tenido problemas durante este período. Como dijimos antes, esto le da más oportunidades a Tony Pollard a que tenga más participación. En cuanto a Amari, él sigue recuperándose de su lesión. No tomará más parte de esta serie de entrenamientos. Solo espero que esté para los próximos entrenamientos.

