Murió el jugador Mark Pike: ¿Cómo murió la estrella de los Buffalo Bills?

Exjugadores de los Bills lamentaron la muerte de su compañero de equipo Mark Pike.

Muchos exmiembros de los Buffalo Bills están compartiendo sus condolencias, luego de que se conociera la muerte del jugador Mark Pike, quien jugó un papel importante en cuatro equipos del Super Bowl en la década de los 90.

Pike falleció esta semana a los 57 años después de una batalla contra el cáncer, lo que llevó a muchos de sus excompañeros a compartir sus recuerdos dentro del campo, tanto como fuera del campo.

Pike recordado como un jugador talentoso

Como informó Steve Gardner de USA Today, Pike había estado luchando contra el linfoma no Hodgkin y su condición se complicó con una infección por COVID-19 que fue seguida por un brote de neumonía. El exjugador murió el miércoles, dijeron miembros de su familia.

Pike llegó a los Bills en 1986, y el equipo tomó al liniero defensivo de Georgia Tech en la séptima ronda del draft. Rápidamente encontró un rol en equipos especiales, y su compañero de equipo Steve Tasker dijo que la combinación de tamaño y velocidad de Pike dificultaba que los equipos rivales lo frenaran.

“Era un hombre grande que jugó en equipos especiales, lo que fue una pesadilla para nuestros oponentes”, dijo Tasker. “Era un espécimen único. Su habilidad para correr y jugar en equipos especiales con su versatilidad fue increíble”.

Si bien fue su ofensiva la que atrajo la mayor parte de la atención durante los cuatro años que duró el Super Bowl, los Bills tuvieron una de las unidades de equipos especiales más importantes durante ese período y Tasker dijo que se debió en gran parte a Pike.

“Mark fue realmente la pieza central de nuestras unidades de cobertura líderes en la liga”, dijo Tasker. “Yo era una especie de chico ancho. Yo era un artillero y un L-2 por fuera. Yo no estaba mucho con los tres, cuatro y cinco. Mark lo estaba. Entonces, la fisicalidad de los equipos especiales era su timonera, y rutinariamente volaba a la gente. Entonces, aunque atraería a algunas personas y tendrían que defender mi velocidad y mi capacidad para mantener el apalancamiento y cortar el campo, él era un maldito hombre de bulldozer. Era un tren de carga absoluto”.

Compañeros de equipo y entrenadores lloran la muerte de Pike

Muchos miembros de los Bills han compartido mensajes recordando a Pike después de su muerte esta semana. El corredor del Salón de la Fama Thurman Thomas compartió sus condolencias en Twitter, lo que llevó a muchos fanáticos de los Bills a compartir recuerdos del papel que desempeñó Pike en los equipos del Super Bowl.





El exentrenador en jefe de los Bills, Marv Levy, agregó que el impacto de Pike se extendió más allá del campo y dijo que era un compañero modelo.

“Ha sido un gran privilegio para mí haber sido su entrenador con los Buffalo Bills durante la década de 1990 cuando Mark había sido una parte tan integral en contribuir al éxito que nuestros equipos disfrutaron durante nuestros cuatro viajes a esos juegos del Super Bowl y más allá”, dijo Levy. “Mark no solo fue un destacado liniero defensivo, apoyador y destacado en equipos especiales, sino que fue el epítome de todo lo que yo había esperado que fueran nuestros jugadores”.

Aunque Pike había estado luchando contra el cáncer, permaneció cerca de la organización. En la Semana 4, asistió al partido en casa del equipo contra los Houston Texans y se desempeñó como el homenajeado de la organización para el programa Crucial Catch, que crea conciencia sobre el cáncer.

