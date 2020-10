Murió Fred Dean por el Coronavirus: ¿Cómo murió el jugador de la NFL y estrella del Hall de la Fama?

El ala defensiva del Salón de la Fama del Fútbol Americano profesional Fred Dean perdió su batalla ante el COVID-19 el miércoles por la noche, a la edad de 68 años.

“Toda la familia del Salón de la Fama Pro Football lamenta el fallecimiento de Fred Dean”, dijo el presidente del Salón de la Fama, David Baker, en un comunicado.

“Él ejemplificó muchos de los valores aprendidos de este gran juego: compromiso, integridad, coraje, a lo largo de su vida. Nuestros pensamientos y oraciones están con la esposa de Fred, Pam, y toda su familia. Siempre mantendremos vivo su legado para que sirva de inspiración para las generaciones futuras”, agregó Baker en su misiva.

Después de su destacada carrera universitaria como apoyador de Louisiana Tech, Dean ingresó a la NFL y fue una selección de segunda ronda de los Chargers de San Diego (LA) en 1975.

Los Chargers terminaron moviéndolo a ala defensiva, donde se convirtió en uno de los corredores de alto nivel de la liga. En 1979 consiguió su primera invitación al Pro Bowl y la siguiente temporada pasó a All-Pro y otro Pro Bowl.

En 1981, fue canjeado a los 49ers de San Francisco por una selección de segunda ronda en la que tuvo un impacto instantáneo.

Los 49ers de San Francisco recuerdan a Dean

En su primera temporada con los Niners, registró 12 capturas en 11 juegos, excepto que aún no contaban, ya que las capturas no se convirtieron en una estadística hasta 1982). También se ganó un reconocimiento All-Pro después de que los 49ers de San Francisco ganaran el Super Bowl XVI.

“La familia de los 49ers está desconsolada al enterarse del fallecimiento de uno de los grandes de todos los tiempos, Fred Dean”, dijeron los 49ers en un comunicado. “Fred no solo impactó a innumerables mariscales de campo rivales a lo largo de su carrera, sino también el futuro del fútbol como uno de los primeros verdaderos especialistas en pases terrestres de la NFL”.

“… Uno de los defensores más temidos del juego, es recordado como un caballero rural tranquilo, divertido y sincero. Los elogios de Fred fueron numerosos, pero su amor por el juego, sus compañeros de equipo y las personas cercanas a él, son lo que le hizo quererlo a muchos”, agregaron.

Dean tiene la mejor temporada de su carrera en la NFL en 1983, terminando con 17.5 capturas y ocupando el primer lugar en la NFC. También estableció el récord en ese entonces al registrar seis en un juego contra los New Orleans Saints y una vez más ganó su cuarto y último honor de Pro Bowl.

Dean llegó a Canton en el 2008

Dean y los 49ers de San Francisco ganaron otro campeonato en 1985 donde vencieron a los Miami Dolphins en el Super Bowl XIX.

El exjugador se retiró después de la temporada de 1985, habiendo jugado 141 partidos durante 11 temporadas. Dean finalmente llegó a Canton, Ohio el 2 de agosto de 2008, donde fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.



“Podría considerar que nací de los Chargers, pero tuve una vida renovada con los 49ers”, dijo Dean en su discurso del Salón de la Fama, a través de ESPN. “Y estando con los 49ers, descubrí que al otro lado de ese puente, al otro lado estaba mi arco iris, el verdadero final de un arco iris. No financieramente, pero con toda la gente allí”.

