Juegos Olímpicos Tokio 2020: Rugby Femenino ¿cómo ver el Live Stream?

Debería ser una batalla competitiva entre varios países poderosos cuando comience el evento olímpico de rugby siete femeninos en Tokio.

En los Estados Unidos, la mayoría de los torneos olímpicos de rugby siete femenino se televisará en vivo a través de NBCSN, EE.UU. y CNBC, pero no todos los partidos se transmitirán por televisión y es posible que algunos se retrasen o compartan cobertura con otros deportes.

Afortunadamente, también puede ver todos los partidos del torneo en vivo o bajo demanda a través de NBCOlympics.com o la aplicación NBC Sports.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar a través de las plataformas digitales de NBC, por lo que si no tiene cable o no tiene un inicio de sesión por cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que puede ver un video en vivo. Transmisión en línea de todos los partidos de rugby sevens femeninos de los Juegos Olímpicos:

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, CNBC, EE.UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, vea todos los partidos de rugby de los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos de esta manera, pero puede hacerlo con sus credenciales de FuboTV.

También puedes mirar toda la cobertura televisada en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, EE.UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV, mientras que CNBC está en el complemento “News Extra” . Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con estos canales, y puede obtener su primer mes (que cubrirá la totalidad de los Juegos Olímpicos) por solo $10 (Sling Blue) o $16 ( Sling Blue + Novedades Extra):

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, vea todos los partidos de rugby de los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de Sling TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Sling.

También puedes mirar toda la cobertura televisada en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes : “Entretenimiento”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. EE.UU. está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $0 cuando se registre. Si lo ve en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si lo ve en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

AT&T TV Prueba Gratis

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, vea todos los partidos de rugby de los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de AT&T TV.

También puedes mirar toda la cobertura televisada en vivo en la aplicación de AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Puede ver una transmisión en vivo de EE.UU. y más de 65 canales de televisión a través de Hulu With Live TV , que viene con una prueba gratuita de siete días:

Hulu With Live TV Prueba Gratis

Una vez registrado en Hulu con Live TV, vea todos los partidos de rugby de los Juegos Olímpicos en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast , Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Hulu.

También puedes mirar toda la cobertura televisada en vivo en la aplicación de Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Avance del rugby femenino de los Juegos Olímpicos

Nueva Zelanda cayó ante Australia en el juego por la medalla de oro en rugby femenino en los Juegos Olímpicos de Río 2016, y se espera que ambos equipos vuelvan a competir en Tokio. Los Black Ferns han ganado cinco de los ocho torneos de la Copa del Mundo de Rugby.

Los partidos de rugby a siete consistirán en mitades de siete minutos, en lugar de las mitades de 40 minutos que se juegan en el rugby de 15. Los ocho mejores equipos pasarán a los cuartos de final. Seguirán las semifinales, con el partido final por las medallas de oro y plata después de eso. Los perdedores de ambos enfrentamientos de semifinales competirán por el bronce.

Así es como se han agrupado los 12 condados que compiten para los Juegos:

Grupo A: Nueva Zelanda, Comité Olímpico Ruso, Gran Bretaña, Kenia

Grupo B: Canadá, Francia, Fiji, Brasil

Grupo C: Australia, Estados Unidos, China, Japón

Y un vistazo a las listas de cada país que compite, a través de Women in Rugby:

Estados Unidos: Kayla Canett-Oca, Lauren Doyle, Cheta Emba, Abby Gustaitis (Co-Capitán), Nicole Heavirland, Alev Kelter, Kristi Kirshe, Ilona Maher, Jordan Matyas, Ariana Ramsey, Naya Tapper, Kristen Thomas (Co-Capitán)

Australia: Shannon Parry (co-capt.), Sharni Williams (co-capt.), Faith Nathan, Dominique Du Toit, Emma Tonegato, Evania Pelite, Charlotte Caslick, Madison Ashby, Tia Hinds, Sariah Paki, Demi Hayes, Maddison Levi

Brasil: Nicolau, Luiza Gonzalez da Costa, Rafaela Zanellato, Leila Cassia dos Santos, Thalia da Silva Costa, Isadora Cerullo, Aline Ribeiro Furtado, Mariana Fiovaranti, Haline Leme Scatrut, Raquel Kochhann (capitana), Bianca dos Santos Silva y Thalita da Silva Costa. Reservas: Eshyllen Coimbra y Gabriela Lima

Canadá: Elissa Alarie, Olivia Apps, Britt Benn, Pamphinette Buisa, Bianca Farella, Julia Greenshields, Ghislaine Landry, Kaili Lukan, Kayla Moleschi, Breanne Nicholas, Karen Paquin, Keyara Wardley, Charity Williams

China: Tang Minglin, Ruan Hongting, Wu Juan, Wang Wanyu, Liu Xiaoqian, Yan Meiling, Xu Xiaoyan, Yu Xiaoming, Yu Liping, Yang Min (capitán), Chen Keyi, Yang Feifei, Gu Yaoyao

Fiyi: Rusila Nagasau (capitán), Rejieli Daveua, Sesenieli Donu, Vasiti Solikoviti, Reapi Uluinasau, Tokasa Seniyasi, Viniana Riwai, Ana Naimasi, Aloesi Nakoci, Laisana Likuceva, Roela Radiniyavuna, Lavena Cavuru. Reservas: Lavenia Tinai, Ana Maria Roqica, Rejieli Uluinayau

Francia: Coralie Bertrand, Anne-Cécile Ciofani, Caroline Drouin, Camille Grassineau, Lina Guerin, Fanny Horta, Shannon Izar, Chloé Jacquet, Carla Neisen, Séraphine Okemba, Chloé Pelle, Jade Ulutule, Joanna Grisez, Nassira Konde, Yolaine Yengo

Gran Bretaña: Celia Quansah, Deborah Fleming, Alex Matthews, Abbie Brown (co-capitana), Abi Burton, Holly Aitchison, Natasha Hunt, Megan Jones (co-capitana), Helena Rowland, Hannah Smith, Emma Uren, Jasmine Joyce, Lisa Thomson (decimotercer jugador)

Japón: Mei Ohtani, Marin Kajiki, Mifuyu Koide, Mayu Shimizu (co-capitán), Miyu Shirako, Honoka Tsutsumi, Hana Nagata, Bativakalolo Raichelmiyo (co-capitán), Wakaba Hara, Yume Hirano, Haruka Hirotsu, Rinka Matsuda

Kenia: Filadelfia Olando (Capitán), Sheila Chajira, Stellah Wafula, Christabel Lindo, Leah Wambui, Judith Auma, Vivian Akumu, Sarah Oluche, Grace Adhiambo, Cynthia Atieno, Janet Okello, Sinaida Aura, Diana Awino

Nueva Zelanda: Portia Woodman, Sarah Hirini (cap.), Ruby Tui, Tyla Nathan Wong, Theresa Fitzpatrick, Stacey Fluhler, Michaela Blyde, Alena Saili, Risaleaana Pouri-Lane, Kelly Brazier, Gayle Broughton, Shiray Kaka

Comité Olímpico Ruso: Daria Noritsina, Mariya Pogrebnyak, Daria Shestakova, Alena Tiron, Baizat Khamidova, Iana Danilova, Kristina Seredina, Marina Kukina, Daria Lushina, Elena Zdrokova, Nadezhda Sozonova, Anna Baranchuk

