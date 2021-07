Juegos Olímpicos Tokio 2020: Golf Masculino ¿cómo ver el Live Stream?

Muchos de los mejores golfistas del mundo se han reunido en Kasumigaseki Country Club esta semana para competir por el oro olímpico.

En los Estados Unidos, las cuatro rondas del torneo serán televisadas en Golf Channel. También puede verlo en vivo o bajo demanda a través de NBCOlympics.com o la aplicación NBC Sports.

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar a través de las plataformas digitales de NBC, pero si no tiene cable o no tiene un inicio de sesión por cable, aquí hay algunas formas diferentes en las que puede ver un video en vivo. transmisión del torneo olímpico de golf masculino en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, CNBC, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, mire el torneo olímpico de golf masculino en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos de esta manera, pero puede hacerlo con sus credenciales de FuboTV.

También puedes verlo en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, NBCSN, EE. UU. Y todo el contenido digital de NBC (todo en el sitio web de NBC Olympics o en la aplicación NBC Sports) a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV, mientras que CNBC está en el complemento “News Extra” . Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con estos canales, y puede obtener su primer mes (que cubrirá la totalidad de los Juegos Olímpicos) por solo $10 (Sling Blue) o $16 ( Sling Blue + Novedades Extra):

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, mire el torneo olímpico de golf masculino en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de Sling TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Sling.

También puedes verlo en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

AT&T TV tiene cuatro paquetes de canales diferentes : “Entretenimiento”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. EE.UU. está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $0 cuando se registre. Si lo ve en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si lo ve en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

AT&T TV Prueba Gratis

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, mire el torneo olímpico de golf masculino en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de AT&T TV.

También puedes verlo en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Puede ver una transmisión en vivo de EE.UU. y más de 65 canales de televisión a través de Hulu With Live TV , que viene con una prueba gratuita de siete días:

Hulu With Live TV Prueba Gratis

Una vez registrado en Hulu con Live TV, mira el torneo olímpico de golf masculino en vivo en la aplicación de Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast , Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu .

Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para ver partidos a través de las plataformas NBC, pero puede hacerlo con sus credenciales de Hulu.

También puedes verlo en vivo o bajo demanda a través de la aplicación NBC Sports, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computadora a través del sitio web de NBC Olympics .

Avance del torneo de golf masculino de los Juegos Olímpicos 2020

El golf hizo su regreso triunfal a los Juegos Olímpicos en 2016 y está destinado a ser un punto culminante del evento de Tokio.

Se espera que sea un torneo abierto en el que los tres medallistas del año pasado, Justin Rose, Henrik Stenson y Matt Kuchar, no se clasificarán.

El torneo también continuará sin Jon Rahm, el golfista mejor clasificado del mundo. Dio positivo por COVID-19 antes del torneo y no podrá representar a España.

“Estoy profundamente decepcionado de no poder competir en los Juegos Olímpicos para el equipo de EE. UU.”, Dijo DeChambeau en un comunicado. “Representar a mi país significa mucho para mí y es un gran honor formar parte de este equipo. Le deseo al equipo de Estados Unidos la mejor de las suertes la próxima semana en Tokio.

Otro gran nombre que estará ausente es Bryson DeChambeau, quien dio positivo por COVID-19 antes del torneo. En su lugar por el rojo, blanco y azul está Patrick Reed.

“Sabía que siendo el primer hombre en levantarme que iba a tener el potencial de recibir esa llamada e ir a representar a nuestro país”, dijo Reed. “Por supuesto, te encantaría tener esa llamada, pero al mismo tiempo no deseas eso contra ninguno de los muchachos”, agregó Reed. “Esos muchachos estaban todos emocionados de ir a jugar. Me siento mal por Bryson. Sé que tenía muchas ganas de ir, representar al país y jugar en Tokio. Es una situación lamentable”.

Aquí está el campo para el torneo, incluidas las reservas que ocuparán el lugar de los tres jugadores que se han retirado del torneo.

Campo de golf olímpico:

1. Jon Rahm (retirado)

2. Justin Thomas

3. Collin Morikawa

4. Xander Schauffele

5. Bryson DeChambeau (retirado)

6. Rory McIlroy

7. Tyrrell Hatton

8. Viktor Hovland

9. Hideki Matsuyama

10. Paul Casey

11. Abraham Ancer

12. Sungjae Im

13. Cameron Smith

14. Joaquin Niemann

15. Corey Conners

16. Víctor Pérez

17. Garrick Higgo

18. Shane Lowry

19. Marc Leishman

20. Christiaan Bezuidenhout

21. Si Woo Kim

22. Carlos Ortiz

23. Mackenzie Hughes

24. Sebastián Muñoz

25. Guido Migliozzi

26. Emiliano Grillo

27. Rikuya Hoshino

28. Antoine Rozner

29. Thomas Detry

30. Alex Noren

31. Thomas Pieters

32. Kalle Samooja

33. Matthias Schwab

34. Rasmus Hojgaard

35. Sami Valimaki

36. Jazz Janewattananond

37. Jhonattan Vegas

38. Francesco Molinari (retirado)

39. Henrik Norlander

40. Rafa Cabrera Bello

41. Mito Pereira

42. Joachim B Hansen

43. Rory Sabbatini

44. Sepp Straka

45. Joost Luiten

46. ​​Ryan Fox

47. C.T. Sartén

48. Adrian Meronk

49. Maximilian Kieffer

50. Juvic Pagunsan

51. Wil Besseling

52. Ondrej Lieser

53. Scott Vincent

54. Gunn Charoenkul

55. Hurly Long

56. Fabrizio Zanotti

57. Rafael Campos

58. Gavin Kyle Green

59. Carl Yuan

60. Kristian K Johannessen

Reserva: Patrick Reed

Reserva: Jorge Campillo

Reserva: Renato Paratore

