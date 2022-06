Jorge Masvidal promueve a peleador como “el futuro de la UFC”: ¿Quién es?

Pronto se podría presentar a los fans de UFC a la estrella de la lucha libre universitaria Bo Nickal. El tres veces campeón de la NCAA de Penn State, que hizo su debut en MMA de manera espectacular en el iKON FC de Jorge Masvidal este mes, se ha añadido a la lista de la lista en el sitio web de la UFC, burlándose de una posible pelea en la Contender Series de Dana White este verano.

Nickal ha sido promocionado por Masvidal como un prospecto importante que podría ser un “problema” en la UFC. Su adición a la lista fue notada por primera vez en Twitter por un fan de MMA, @hellowhosthat. El escritor independiente Chris Ferguson informó el 29 de junio que confirmó que Nickal se enfrentará a Zachary Borrego, quien más recientemente compitió en Fury FC, en la Contender Series. Borrego jugó al fútbol universitario en Angelo State, según el sitio web del equipo.

El equipo de Borrego dijo a Ferguson que los dos lucharán en el episodio del 9 de agosto de la serie Contender en ESPN+, según TheAllStar.

Nickal, de 26 años, es nativo de Colorado y ha estado entrenando en el American Top Team en Florida con Masvidal, según su página de Instagram. Según el sitio web de los Nittany Lions, Nickal estuvo 120-3 durante su carrera en Penn State y ganó campeonatos nacionales en 2017, 2018 y 2019.

En 2019, Nickal ganó el Trofeo Dan Hodge otorgado al mejor luchador universitario. Nickal se quedó corto en su intento de estar en el equipo Olímpico de Estados Unidos en 2021 y luego hizo la transición a MMA, ganando dos combates de aficionados.

Nickal, luchando con peso medio, noqueó a John Noland en 33 segundos en el iKON FC el 3 de junio. Nickal, su equipo directivo y la UFC no han comentado si va a participar en DWCS esta temporada. Después de su primera victoria profesional, Nickal escribió en Instagram: “Estoy aquí. 1-0 en mi carrera profesional. Cualquiera que pese 185 libras en el planeta está avisado. Sé quién eres, dónde vives, dónde entrenas, tus debilidades, tu tendencia, y voy por ti”.

Jorge Masvidal dice que Bo Nickal es el “nuevo futuro de las MMA”

Nickal, que dijo al periodista de MMA James Lynch en 2020 que estaba ayudando a Masvidal a trabajar en su lucha libre, ha recibido muchos elogios de “Gamebred”. Antes de su debut en el iKON FC 3, Masvidal dijo a UFC.com: “Estoy poniendo mucho peso en él, pero en cierto modo es como el nuevo futuro de las MMA. Tiene una gran experiencia en lucha libre, no puede ser retenido por nadie, y creció viendo MMA y queriendo hacerlo. Ya está familiarizado con golpear, no es ajeno a golpear como vimos en su última pelea”.

Masvidal añadió:

Descubrí a Bo por la lucha libre. Soy un gran fanático de la lucha libre, me encanta la lucha libre, me encanta la lucha libre universitaria aún más, para ser precisos. Vi a Bo en la ciudad de Nueva York, Madison Square Garden, su primer año compitiendo por el título nacional. Quedó el segundo lugar, pero me quedé tan impresionado por cómo competía, los movimientos que estaba buscando, lo atrevido que es y, hombre, es como un artista del nocaut en la lucha libre. No solo te va a sujetar; está tratando de sacarte de ahí y fijarte. No es por coincidencia. Creo que tiene el récord de sujeciones para esa clase de peso en la que estaba o alguna estadística loca como esa. Es una locura, y lo que ha hecho es impresionante. Sé que lideró al país con ese peso, seguro. Tenía los ojos puestos en él desde su primer año, luego su segundo año, luego su tercer año y yo estaba como: “este tipo es una bestia, hermano”. Ahora puedo entrenar con él y estoy descubriendo lo metido que está en MMA. Su estilo de lucha libre cuando llegue a MMA se va a traducir bien.

Masvidal dijo a UFC.com: “He entrenado con él, no solo un puñado de veces, sino un montón de veces, y lo he visto con otros buenos competidores más cerca de su peso; buenos luchadores y buenos chicos de MMA. Es diferente, hombre. Lo que le hace a los chicos es diferente. Su resistencia, su técnica, es diferente y ya tiene algo de pop, como vimos. Cuando consigas a un tipo así, va a dar miedo. Olvídate de solo ver peleas; no hay muchas peleas por las que volaría, pero estaré allí en vivo para esta”.

Después de su victoria, Nickal le dijo a Onward State: “Cada peso medio del planeta, no me importa en qué organización estés. UFC, Bellator, PFL, no importa. Vengo por todos ustedes”.

Nickal dijo a MMAFighting a principios de junio: “Al entrar ahora, sé que, sin duda, en mi opinión, soy el mejor luchador que se ha metido en el deporte de las habilidades de MMA y creo que mis habilidades se traducen muy bien. …Me siento seguro de mí mismo y sé de lo que soy capaz y sé lo que puedo hacer. No solo en MMA y lo que habría podido hacer en la lucha libre. Así que no hay duda de que soy el mejor luchador que ha entrado en el deporte una y otra vez, sin tratar de quitarle nada a los chicos que compiten. Henry Cejudo, Kamaru Usman, otro tipo que me viene a la mente Aaron Pico, es un amigo mío, mucho respeto por él, apoyo a todos esos chicos. Quiero que todos esos chicos ganen campeonatos”.

Nickal añadió: “Para mí, ni siquiera se trata de ser un futuro campeón. Quiero ser el futuro número 1 libra por libra del planeta. Creo que de todos los que me presionan, me pongo la mayor presión y quiero esa presión y para eso vivo. Vivo para los grandes momentos”.

Otro luchador muy promocionado que dominó la promoción de Masvidal ha firmado recientemente con la UFC

Nickal no es el único prospecto y luchador altamente consumado de la promoción iKON de Masvidal en camino hacia la UFC. El olímpico egipcio Hamdy Abdelwahab firmó con la UFC el 27 de junio, anunció su equipo, First Round Management, en Instagram. El luchador grecorromano será el primer luchador de UFC de Egipto cuando haga su debut en el octágono.

Abdelwahab escribió en Instagram: “Elhamdllah nuevo gran paso en mi vida hacia mi objetivo, gracias a todos los que me apoyan y creyeron en mí y les prometo a todos ustedes inshallah que pronto me convertiré en el primer campeón egipcio en la historia de la UFC de la misma manera que me convertí en el primer luchador egipcio en la historia del ufc”.

Abdelwahab, de 29 años, peso pesado, ha ido 2-0 en iKON, con victorias por nocaut sobre Matthew Strickland en el iKON FC 3 y sobre Dustin Clements en el iKON FC 1. También tiene dos victorias por nocaut en la promoción Bareknuckle MMA de Masvidal, Gamebred Fighting Championship.

Masvidal le dijo a WSAV sobre Abdelwahab: “Esto es lo que es un poco desgarrador. Conseguimos a los chicos antes de que tengan peleas, los traemos y luego, antes de que te des cuenta, alguien vino y se los llevó. Pero eso es parte del proceso. Quiero que estos chicos salgan y hagan todo lo posible. … El tipo puede luchar, pero le gusta luchar, hombre. Dice: “No quiero nada de esa mierda de lucha libre. Quiero detener esa mierda de lucha libre y luego quiero darle un puñetazo a alguien en la cara. El chico es fenomenal. Va a crear unas olas grandes. … Estamos aquí para presionar a los chicos y ayudarles a llegar a donde quieren ir”.

