La contundente respuesta de Jorge Masvidal a propuesta de estrella de la UFC: ¿Aceptará?

En pos de asegurarse una pelea con Jorge Masvidal, uno de los principales pesos wélter de la UFC, Gilbert Burns, dijo que estaba dispuesto a no buscar un derribo. Pero, “Gamebred” recientemente desestimó la condición y compartió su interés en la pelea.

“Durinho” habló con MMA Fighting sobre Masvidal y aseguró que firmaría un contrato que establezca que no se le permite llevar la pelea a la lona.

“Puedo firmar el contrato, sin derribos”, dijo Burns al medio. “Hagámoslo. Estoy deseando que llegue. Tengo muchas ganas de montar un espectáculo. Otra pelea loca y otro final loco y creo que puedo acabar con Jorge Masvidal.”

“Una vez más, tengo mucho respeto por el tipo. Creo que es muy duro, es uno de los BMF, más de 50 peleas, pero sigo creyendo que puedo noquearlo.”

Burns compitió por última vez en abril en la UFC 273 cuando luchó contra Khamzat Chimaev en un thriller épico. Durinho se quedó corto en las tarjetas de puntuación de los jueces y está ansioso por volver al Octágono con otro luchador de renombre.

Masvidal encabezará la UFC 272 en marzo junto a Colby Covington. La pelea fue mayormente como Chaos quiso, ya que utilizó su lucha superior para controlar a Gamebred en el suelo, ganando la pelea por decisión unánime.

Masvidal le dijo a Burns que ‘haga lo suyo’, rechazó la oferta de sin derribos

Gamebred admitió recientemente que necesitaba trabajar en su lucha para continuar compitiendo en el escalón superior del peso wélter. Y la realización de Masvidal podría haber motivado a Burns a ofrecer el acuerdo de no derribos.

Sin embargo, en diálogo con Damon Martin de MMA Fighting, Masvidal rechazó la oferta del brasileño y le dijo que “haga lo suyo”.

“No, no, no. No quiero que Gilbert firme ningún contrato que diga que no habrá derribos. Haz tu juego, hermano, haz lo que te trajo aquí”, dijo Masvidal a través de MMA News. “Sé que es un campeón mundial de BJJ. Estoy tratando de trabajar en mi agarre, siempre mejorando. Entonces, haz todo lo que Dios te ha permitido hacer y te ha bendecido para que hagas.”

Masvidal ha dejado en claro en varias entrevistas que la pelea número uno para él sería un enfrentamiento con Conor McGregor. Sin embargo, Burns también está en la lista de Gamebred.

“Definitivamente es una pelea que me interesa”, continuó. “Antes de que surgiera la pelea de Conor, (Burns es) el que me llamó, y yo me dije, ‘Viejo, este es un tipo que viene a pelear’. No todo el mundo lo conoce, pero lo harán porque él viene a pelear.”

“Me gustaría pelear una vez que algunos de estos pequeños problemas que tengo (desaparezcan).”

Masvidal dijo que planeaba luchar en Penn State

Cuando Masvidal apareció en el podcast “IMPAULSIVE” en abril, el popular luchador compartió que planeaba ir a Penn State para trabajar en su lucha libre. Admitió que tenía un problema para detener a los luchadores de primer nivel dentro del Octágono y que practicar en la universidad podría ayudarlo a rectificar eso.

El mejor programa del país actualmente, durante los últimos 10 años, es Penn State”, dijo Masvidal a través de MMA Fighting. “Tengo algunos buenos amigos allí, así que pasaré un tiempo en Pensilvania, lucharé en la mañana, lucharé en la noche, lucharé en la mañana, lucharé en la noche, y me quedaré haciendo eso, porque no siento que tenga que trabajar en mi boxeo, para no ser arrogante, o en mis patadas.”

“Está ahí en cualquier momento. Sólo tengo que afilarlo antes de las peleas. Entonces, uno de mis planes principales en este momento es luchar día y noche y ver qué sale de eso.”

“Luego regresar al deporte de MMA y ver dónde me encuentro. No sé cuánto me llevará ese viaje. No sé si voy a ir allí por seis meses o seis semanas hasta que logre ese avance, pero sé que vendrá sólo como resultado de estar allí.”

LEER MÁS: Jorge Masvidal: “Conor McGregor no peleará más después de que me enfrente”