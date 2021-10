El tamaño y la fuerza de Jon Jones es impresionante [VIDEOS]

A pesar de que el ex campeón de peso semipesado de UFC Jon Jones ha tenido un momento difícil últimamente, ha continuado entrenando para su debut en peso pesado. Y las 205 libras son tan grandes y poderosas como siempre.

Jones enfrenta múltiples cargos luego de un incidente el mes pasado en Las Vegas. “Bones” fue acusado de tirar del cabello a su prometida y golpear en la cabeza a un vehículo policial. Unas semanas después de eso, el entrenador de Jones desde hace mucho tiempo, Mike Winkeljohn, anunció que Bones está temporalmente excluido de la Academia de MMA Jackson Wink en Albuquerque, Nuevo México.

Sin embargo, eso no ha impedido que Jones se esfuerce en el gimnasio de su casa. Y recientemente compartió varios videos de él mismo golpeando guantes y levantando pesas.

En los videos, Bones muestra su fuerza y estatura, y se pueden ver a través de la publicación de Instagram incrustada a continuación:

¡Las últimas noticias de UFC directamente en tu bandeja de entrada! ¡Suscríbete al boletín Heavy on UFC aquí!

¡Suscríbase al boletín Heavy on UFC!

Jones tiene prohibido participar en Jackson Wink hasta que deje de beber y trabaje “en estas cosas”

Winkeljohn habló con Ariel Helwani en “The MMA Hour” a principios de este mes sobre la posición de Bones en el gimnasio. Fue entonces cuando Winkeljohn reveló que Jones no es bienvenido en las famosas instalaciones hasta que trabaja en “estas cosas”, incluida la de dejar de beber.

“Estoy muy decepcionado”, dijo Winkeljohn a través de BJPen.com. “Es duro. La parte más difícil fue cuando escuchas que su hija dice que tienes que llamar a los policías. Es duro desde mi posición, tengo tres hijas. Tengo esposa y tres hijas, enseño autodefensa de mujeres llamada autodefensa de Smart Girls. Simplemente lo hace difícil cuando sigue metiéndose en problemas. Pero acabo de tener una conversación con él. Le dije: ‘Jon, aquí está el hombre del trato. Eres como mi hermano pequeño. Tienes que dejar de beber y arreglar estas cosas durante un cierto período de tiempo hasta que regreses al gimnasio. Entonces, en este momento, está fuera del gimnasio”.

¡Sigue la página de Facebook de Heavy en UFC para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Winkeljohn cree que era necesario prohibirle el ingreso a Jones

Al no querer seguir ignorando la historia de Jones de problemas legales, Winkeljohn cree que tomó la decisión correcta al prohibir temporalmente la entrada al gym, al ex rey del peso semipesado.

“No se le permite entrar al gimnasio”, dijo Winkeljohn. “Sentí que tenía que hacer eso porque ignorarlo y esperar resultados diferentes, como dicen, es una locura”, dijo Winkeljohn. “Tiene muchas personas que sí lo rodean y que no le dirán la verdad. Puede que me odie por eso, pero tenía que decirle la verdad”.

Winkeljohn también elogió la habilidad de Jones como luchador y le deseó lo mejor.

“Pero en mi corazón, Dios, ese tipo es bueno para la grandeza”, continuó Winkeljohn. “Y no me refiero solo a pelear. En mi corazón, espero que Jones regrese y gane el título de peso pesado, deje de beber, siga adelante y se dedique a cosas más importantes. Oh Dios mío. Es tan carismático y tan malditamente inteligente y puede sentarse y derrumbarse y pelear y puede sentarse y derrumbar muchas cosas en la vida.

“Es capaz de hacer cosas mucho más grandes que solo este mundo de MMA. Ahí es donde estamos ahora, pero veremos qué sucede en el futuro. Le espero todo lo mejor”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Jake Paul se burló de McGregor, Ronda Rousey y Claressa Shields ¿Por qué?