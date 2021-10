Jake Paul se burló de McGregor, Ronda Rousey y Claressa Shields ¿Por qué?

Los ex campeones de UFC Conor McGregor y Ronda Rousey fueron recientemente desgarrados después de que Claressa Shields sufriera la primera derrota de su carrera profesional en deportes de combate.

Conocida por muchos como la mejor boxeadora de todos los tiempos, Shields luchó en su segundo combate de MMA el miércoles 27 de octubre de 2021. La estadounidense se enfrentó a Abigail Montes durante una pelea destacada en la cartelera principal del Campeonato de la PFL de 2021. Y aunque Shields parecía poderosa en los pies, su experiencia en el suelo la alcanzó, siendo controlada allí por Montes durante gran parte del asunto de tres asaltos.

El partido se fue a la distancia y Montes obtuvo el visto bueno de los jueces por decisión dividida. Shields, que solo ha estado entrenando en MMA durante nueve meses, ahora tiene una marca de 1-1 en el deporte.

Durante la semana de la pelea, Shields apuntó a la sensación de las redes sociales Jake Paul, diciendo que lo golpearía con una mano si se encontraban dentro de un ring de boxeo. Así que, naturalmente, cuando perdió el miércoles por la noche, “The Problem Child” tenía algo que decir, golpeándola mientras la comparaba con Rousey y McGregor.

“Amo el karma @Claressashields”, tuiteó Paul. “¡Felicidades Abigail Montes! ¡Que alguien le dé un Twitter! ”

Paul también compartió una captura de pantalla, leyendo:

I love karma @Claressashields,

Congrats Abigail Montes! Someone get her a Twitter! pic.twitter.com/gRTqKLZt8A

— Jake Paul (@jakepaul) October 28, 2021