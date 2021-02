Se suicidó exentrenador de gimnasia John Geddert: ¿Qué se sabe de su muerte?

El exentrenador de gimnasia de EE.UU. John Geddert, quien estaba vinculado con el doctor Larry Nassar, y quien estaba acusado de 24 cargos de trata de personas, agresión sexual, extorsión y mentir a la policía, se suicidó este 25 de febrero, a la edad de 63 años. La noticia fue revelada por USA Today.

La muerte de Geddert, quien entrenó al equipo de gimnasia olímpica de EE.UU. del 2012, compuesto por las superestrellas de medalla de oro Aly Raisman, Gabby Douglas, McKayla Maroney, Jordyn Wieber y Kyla Ross, fue confirmada por la Oficina del Fiscal General de Michigan. El exentrenador no se había presentado a la lectura de cargos, programada el jueves por la mañana.

La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, emitió un comunicado que decía: “Mi oficina ha sido notificada de que el cuerpo de John Geddert fue encontrado a última hora de la tarde, después de quitarse la vida. Este es un final trágico para una historia trágica para todos los involucrados”.

Geddert se quitó la vida en “lo que parece ser una herida de bala autoinfligida”, según informó TMZ.

Si bien Nassar fue sentenciado a una condena de hasta 175 años de prisión por sus décadas de abuso contra jóvenes gimnastas, Geddert, quien apoyó a Nassar mucho después de que USA Gymnastics lo despidiera por primera vez en 2015, fue suspendido por USA Gymnastics en 2018, según CNN.

Geddert era dueño del Twistars Gymnastics Club en Michigan, un lugar de entrenamiento de primer nivel, donde Nassar admitió haber abusado sexualmente de atletas femeninas.

A Geddert le sobreviven su esposa, Kathryn Geddert, y sus tres hijos.

Numerosas gimnastas se acercaron para informar denuncias de abuso contra Geddert.

Ken Loren, cuya hija Bailey Lorencen entrenó en Twistars, dijo sobre el entrenador caído en desgracia en 2018: “John necesita caer tan duro como lo hizo Larry. Algo que creo que fue peor”. El ex entrenador olímpico fue acusado de ignorar las lesiones, agresión verbal y abuso físico de las gimnastas.

“John siempre dio miedo, incluso cuando todavía no era mi entrenador”, dijo Bailey Lorencen a CNN. “Les arrojaba botellas de agua a las chicas en el gimnasio, se les lanzaba a la cara y les gritaba”.

Lorencen no fue la única en hablar. Una gimnasta afirmó que Geddert la hizo entrenar con una pierna rota cuando tenía 13 años, mientras que otra ex gimnasta dijo que su carrera se detuvo prematuramente a los 17 años como resultado de su abuso.

Rita Wieber, la madre de la campeona de gimnasia de EE. UU. Jordyn Wieber, le dijo a WILX: “Como madre a lo largo de los años tratando con John como entrenador, me preocupaban muchas cosas. Me animó a pensar que todavía existe la posibilidad de que se haga justicia”.

Antes de que Geddert se suicidara, enfrentaba “14 cargos de trata de personas-trabajo forzoso con resultado de lesiones, seis cargos de trata de personas de una menor para trabajo forzoso y un cargo de cada uno de actividad criminal continua, conducta sexual criminal de primer grado, conducta sexual delictiva en segundo grado y mentir a un agente del orden público durante una investigación de un delito violento”, informó CNN.

Geddert se refirió a Nassar como “uno de los profesionales de la gimnasia más respetados”

Antes de que Geddert se viera obligado a vender Twistars Gymnastics a su esposa Kathryn en 2018, solo tenía grandes elogios para el hombre que hizo que 156 sobrevivientes de su abuso testificaran en audiencia pública. Durante su sentencia, entre las víctimas que hablaron, se encontraban Raisman, Weiber, Kyle Stephens y Maggie Nichols.

“Es un médico extremadamente profesional”, dijo Geddert al Indianapolis Star. “Muy competente y va más allá del llamado del deber en el tratamiento de atletas. Probablemente sea uno de los profesionales de la gimnasia más respetados con los que he tenido que lidiar”.

El respeto fue en ambos sentidos entre los dos depredadores. David Mittleman, quien se desempeñó como abogado de 112 sobrevivientes de Nassar, le dijo a WILX: “Él [John Geddert] era un acosador y las niñas le tenían miedo. Nassar se acercaba a ellas y les decía: ‘Sabes que John solo quiere lo mejor para ti’”. Nassar permanece encarcelado en Orlando, Florida.

Mittleman también detalló algunas de las denuncias de abuso contra Geddert:

“Ha golpeado a algunos de los atletas fuera del equipo en el que participan intencionalmente, a algunos les ha pisado el pie y les ha arrojado botellas de agua. Una chica que me habló, dijo que él la arrastraba, literalmente levantándola y obligándola a participar. Cuando llegó al médico poco después, le dijeron que tenía suerte de no estar paralizada”.

