Una gloria del fútbol critica duramente a James Rodríguez: ¿Qué dijo?

Desde que James Rodríguez se convirtió en goleador del mundial de Brasil 2014, su nombre se ha escrito en letras grandes en el mundo del fútbol. Pero últimamente el colombiano, no solamente no ha mostrado estar en su mejor momento, sino que no para de recibir críticas y cuestionamientos sobre su nivel futbolístico.

Y esta vez fue una de las grandes leyendas del balompié, El Pibe Valderrama, quien lanzó dardos hacia el jugador del Everton, de quien dijo no se deben tener consideraciones especiales al momento de definir las convocatorias de la selección Colombia de cara al mundial de Catar 2022.

El antiguo capitán de la Selección Colombia hizo mención sobre el mal momento por el que atraviesa James con los partidos del combinado cafetero contra Brasil y Paraguay en camino, y dijo que se enfoque en mostrar el buen fútbol que sabe jugar.

“Yo a James solo le pido que juegue bien, que juegue el fútbol que sabe jugar, porque él tiene calidad. Es un jugador técnicamente bien dotado, tiene pase gol, buena pegada y siempre hace goles”, dijo el Pibe Valderra, según reportó el diario colombiano El Tiempo.

Valderrama fue duro con James Rodríguez y manifestó que el futbolista debe tener en cuenta el rol que tiene en la armada en su equipo y dejar de cometer errores, algo que no solía hacer.

“Él perdió juego, ahora lo está retomando. Él cogía el balón y no se equivocaba nunca. Si la pierde, que vuelva y la pida. Si no se la pasamos a James y a Cuadrado, entonces ¿a quién se la pasamos? Ellos son los que invitan a jugar fútbol”, dijo la estrella del fútbol.

El Pibe Valderrama fue más allá y pidió que a la hora de elegir a la plantilla del seleccionado colombiano, se haga basado en méritos y no solo en el hecho de que porque es James, solo por eso tienen que llamarlo.

“Siempre no. Si está bien, tiene que estar, si no está bien hay que llamar a otro. En el fútbol no hay nadie intocable. Cuando uno se lesiona viene otro”, dijo el excapitán colombiano, urgiendo a que las decisiones que se adopten se haga con justicia.

“Si James Rodríguez está jugando bien, hay que llamarlo, si no está jugando bien, que no lo llamen. Si lo van a traer jugando mal o lesionado, no va a funcionar y se perjudica la Selección Colombia”, advirtió el Pibe Valderrama.

En los próximos días el nuevo director técnico de la Selección Colombia presentará su convoctaria definitiva para los compromisos venideros de su onceno, y se sabrá si las críticas y llamados de personajes como Carlos el Pibe Valderrama son tomados en cuenta o si James termina siendo llamado, como ha venido ocurriendo, aunque su juego no esté siendo el mejor.

Hasta el momento James Rodríguez no se ha referido a los comentarios de El Pibe Valderrama.

