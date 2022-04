Joe Rogan le da un consejo sobre posible pelea a Conor McGregor: ¿Qué dijo?

El experimentado comentarista de la UFC Joe Rogan le advirtió recientemente a Conor McGregor acerca de buscar una pelea con el rey de las 170 libras, Kamaru Usman, en siguiente lugar.

El ex campeón de dos divisiones de la UFC parece estar listo para regresar a las MMA. McGregor no ha peleado dentro del Octágono desde que se rompió la canilla en la UFC 264 en julio pasado contra Dustin Poirier. Pero nueve meses después, McGregor ha vuelto al entrenamiento de artes marciales, de alguna manera.

“Notorious” frecuentemente publica fotos y videos boxeando a través de Instagram, y el mes pasado compartió un parte de su médico, quien dijo que “todo ha vuelto a la normalidad”.

McGregor ha insinuado que quiere regresar a la UFC a principios de julio, y en una entrevista reciente con Oscar Willis de The Mac Life, Notorious sostuvo que tenía la mirada puesta en desafiar a Usman por el cinturón de peso wélter.

“Creo que esa es la pelea que hay que hacer”, dijo McGregor en marzo. “Creo que yo contra Usman por el título de las 170 libras para mi pelea de regreso es lo que estoy considerando en este momento. Ahora, realmente no le he dicho eso a nadie, para ser honesto. Sólo he estado pensando en eso los últimos días.”

Rogan piensa que McGregor debería ir por una pelea para ponerse a punto

Rogan fue el invitado más reciente en el podcast “Hotboxin’ With Mike Tyson”, y durante el mismo, habló sobre la búsqueda potencial de las 170 libras de McGregor. En resumen, Rogan cree que es mejor que McGregor asuma una tarea más fácil que Usman para su pelea de regreso.

Usman es el luchador libra por libra número 1 del ranking según las clasificaciones oficiales de la UFC, y ha vencido a cada peleador de 170 libras que se enfrentó a él en la promoción.

“Si Conor quiere tener la mayor probabilidad de éxito, diría que debería pelear contra un tipo que esté un poco por debajo del nivel del campeonato”, dijo Rogan a través de Sportskeeda.com. “Tal vez un tipo en ascenso, sobre el que Conor tenga una ventaja, pero que sigua siendo una pelea competitiva. Pónganle una prueba. Pero no lo pongas allí de inmediato con Usman.”

Rogan también señaló que es común en el boxeo que los nombres notables reciban peleas de preparación después de un tiempo fuera.

“Honestamente, creo que cuando los boxeadores regresan de un largo período de inactividad o regresan luego de una derrota, algo inteligente que hacen los boxeadores es tener una pelea de puesta a punto. Creo que hay una razón por la que los mánagers astutos siempre han usando peleas de preparación”, continuó Rogan. “Saben que tienes que quitarte el polvo y que lo harás mejor en la próxima actuación.”

McGregor no quiere pelear en las 155 libras, no considera peligroso a Usman

Notorious ha peleado sus últimas dos peleas en el peso liviano y parece que McGregor no tiene intención de volver a bajar a las 155 libras. En cambio, quiere recibir una pelea por el título inmediato contra Usman, a quien ve como una amenaza mínima.

“Bajé a peso liviano”, McGregor le dijo a Willis. “Pero estoy grande ahora. Me siento grande, me siento fuerte, me siento saludable. Sabes, tengo buena energía. Voy a volver después de una lesión grave.”

“No quiero agotarme. No hay necesidad de agotarme. Y me siento confiado contra Usman. Golpes flojos, descuidado, un luchador ortodoxo sin sumisiones en absoluto. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde está el peligro? No veo ningún peligro en él. Su golpe al suelo no es fuerte. Además, está mayor.”

