Joan Laporta asegura que el club puede hacer tres fichajes en enero

El presidente del FC Barcelona, ​​Joan Laporta, ha afirmado que los gigantes catalanes podrían fichar a tres jugadores para reforzar la plantilla en la ventana de fichajes de enero a pesar de las continuas dificultades económicas del club.

Los problemas económicos del club han sido bien documentados y vieron a jugadores clave como Lionel Messi y Antoine Griezmann partir en la ventana de transferencia de verano, ya que el Barça trajo agentes libres como Memphis Depay, Eric García y Sergio Agüero.

Enero ofrece otra oportunidad para que el Barça refuerce su plantilla y el CEO Ferran Reverter ha afirmado anteriormente que el club tiene alrededor de 20 millones de euros para gastar en el invierno.

Laporta ha dicho a Onze que los gigantes catalanes podrían fichar a “tres jugadores” durante la ventana de fichajes de invierno siempre que se vaya un jugador.

Laporta también confirmó que la leyenda del club Xavi será el próximo entrenador del club y reemplazará a Ronald Koeman, quien fue despedido en octubre después de 14 meses en el cargo. El ex club de Xavi, el Al Sadd, confirmó el viernes que podría fichar por el Barcelona, ​​pero los gigantes catalanes aún no han oficializado la decisión.

El Barcelona se ha inclinado a fortalecer su ataque en enero, particularmente después de las lesiones de Sergio Agüero y Martin Braithwaite, quienes están fuera de juego por largos períodos. Mientras tanto, no se espera que la cesión de Luuk de Jong forme parte de los planes del nuevo técnico Xavi.

Las finanzas serán un problema, lo que significa que Barcelona podría estar buscando opciones de bajo costo y el mercado de préstamos. Edinson Cavani, Raheem Sterling, Alexandre Lacazette y la estrella del RB Salzburg Karim Adeyemi ya han sido vinculados con un traslado al Camp Nou.

Mucho dependerá de lo que piense el nuevo técnico Xavi sobre el futuro. Se dice que el jugador de 41 años está interesado en el extremo y en particular es un fanático del Kingsley Coman del Bayern de Múnich.

Laporta también confirmó el regreso de Xavi al Barcelona tras una jornada de confusión y caos en torno al excentrocampista. El ex club de Xavi, el Al Sadd, ha confirmado que puede regresar a Barcelona, pero los gigantes catalanes aún no han anunciado el nombramiento.

El presidente del Barcelona ha confirmado que Xavi firmará un contrato con el club hasta 2023 una vez que estén listos los trámites, según ha informado el experto en fichajes Fabrizio Romano.

