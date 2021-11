Xavi quiere hacer tres cambios importantes en el Barcelona

Xavi Hernández ya está planificando cambios en el Barcelona y ha hecho tres peticiones al club mientras se prepara para sustituir a Ronald Koeman como técnico del primer equipo en el Camp Nou.

La leyenda del club habló con los jefes del Barça durante las negociaciones en Qatar sobre lo que siente que debe cambiar, según informó Diario Sport. En primer lugar, está “una revisión” de los servicios médicos del club, que Xavi considera “vital”.

Los catalanes han estado plagados de lesiones esta temporada con jugadores como Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Pedri, Gerard Piqué, Frenkie de Jong, Jordi Alba, Ronald Araujo y Martin Braithwaite, todos pasando tiempo al margen.

Xavi también quiere hacer cambios en el personal de trastienda. El excentrocampista utilizará a los mismos compañeros con los que trabajó anteriormente en Qatar en el ex club Al Sadd.

El hermano del jugador de 41 años, Oscar y Sergio Alegre, se unirán al Barça junto con el preparador físico Ivan Torres. Xavi también quiere al fisio Carlos Nogeuira y a los cazatalentos Sergio García, David Prats y Toni Lobo como parte de su equipo.

La tercera petición de Xavi es que el club incorpore un nuevo delantero. Se dice que el nuevo entrenador “ama a los extremos” y quiere agregar otro jugador de banda ancha al equipo “si hay dinero”.

Raheem Sterling del Manchester City se ha relacionado regularmente con un traslado al Barcelona, ​​mientras que se cree que Xavi también es un gran admirador del Kingsley Coman del Bayern de Múnich.

Al Sadd anunció el viernes 5 de noviembre que había acordado permitir que Xavi regresara a Barcelona después de que los gigantes catalanes aceptaran pagar la cláusula de rescisión de 5 millones de euros de su excentrocampista.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

— 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021