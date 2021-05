Los Jets regresarán al campo de juego tras pandemia del COVID: ¿Cuándo?

Regocíjense los fanáticos de los New York Jets, ¡es hora de volver a la normalidad!

Desde marzo del año pasado, el planeta Tierra se ha detenido sobre su eje. La pandemia del COVID detuvo no solo el mundo del deporte, sino todas nuestras actividades diarias normales.

Pero finalmente, parece que hay luz al final del túnel.

El MetLife Stadium estará al 100 por ciento de su capacidad para todos los eventos, a partir del viernes 28 de mayo, anunciaron tanto los Jets como los Giants, en un comunicado conjunto.

Estamos a menos de cuatro meses del primer partido en casa de la temporada regular de los Jets contra los Patriots de Nueva Inglaterra en la Semana 2 el domingo 19 de septiembre a la 1:00 pm.

Se espera que Jets Camp vuelva con todo su sabor

La última noticia salió el martes 25 de mayo de la oficina de la liga de la NFL.

Se espera que los aficionados regresen a los campos de entrenamiento este verano. Los detalles y la logística de la participación de los fanáticos estarán sujetos a las pautas estatales y locales de cada equipo.

Algunos de esos detalles en los que están trabajando la NFL y la NFLPA incluyen:

Proximidad a los jugadores

Oportunidades de autógrafos





Todo esto es una gran noticia de cara a la temporada 2021. El año pasado, los campos de entrenamiento se cerraron al público. Además, ningún fanático asistió al MetLife Stadium durante la temporada pasada de la NFL, debido a la pandemia de COVID.

Eso probablemente sea algo bueno porque los Jets soportaron dolorosamente una de sus peores temporadas en la historia de la franquicia, que estuvo marcada con un récord de 2-14.

La flexibilización de las restricciones y la exageración en torno a este nuevo equipo de los Jets no podría estar mejor sincronizada.

Robert Saleh va a disfrutar de los fans

Hablando de esa terrible campaña de 2020, en realidad hay un lado positivo si miras lo suficientemente cerca.

Adam Gase no solo fue uno de los peores entrenadores en jefe en la historia de los Jets, sino también en la historia reciente de la NFL. Es comprensible que se quedara en lata después de dos temporadas en el trabajo.

Esta temporada baja, Robert Saleh se incorporó al redil como entrenador en jefe del Gang Green. En cualquier año normal, habría sido una contratación de jonrones que recibiría toneladas de elogios, pero este año, en lo que respecta a los fanáticos de los Jets, esta fue la contratación más grande en la historia del fútbol americano.

Saleh va a tener el período de luna de miel más largo que jamás hayamos visto. Gase puso el listón tan bajo que, literalmente, cualquiera hubiera sido una mejora en esta temporada baja. El hecho de que Saleh fuera tan respetado y tan bien considerado, es absolutamente una ventaja.

¿El rugido de ese canto J-E-T-S, y el zumbido del puesto de comida?

La semana 2 va a ser especial. La energía es palpable durante meses, solo esperemos hasta que llegue el día del juego.

El regreso de un All-Pro

El jugador más notable que regresará a los Jets en 2021 es el apoyador CJ Mosley.

Es digno de mención por el tamaño de su contrato y su potencial cuando está sano.

Mosley solo jugó en partes de dos torneos en su primer año con Gang Green luego de firmar un contrato masivo por cinco años y $85 millones, debido a lesiones. Luego, la temporada pasada, aprovechó la cláusula de exclusión voluntaria de COVID negociada por la NFLPA.





Hay muchas historias jugosas de cara al 2021 en medio de la pandemia del COVID, pero ninguna es más grande que los fanáticos, que son el alma de la NFL. Sin aficionados, no habría fútbol americano profesional.

No estamos completamente fuera de peligro en lo que respecta al final del COVID, pero esto ciertamente se siente como un gran paso adelante en la dirección correcta.

Esta es la versión original de Heavy