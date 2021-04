Jeff Gladney de los Vikings podría pasar de 2 a 10 años preso: ¿De qué lo acusan?

El futuro del esquinero de los Minnesota Vikings Jeff Gladney con el equipo, está en peligro.

El esquinero de 24 años se entregó a las autoridades y está recluido en la cárcel del condado de Dallas adonde fue a pagar una fianza de $10,000, después de que fue acusado de agresión por violencia familiar en tercer grado el lunes, según informó el presentador de CBS 11 J.D. Miles. El deportista se enfrenta a una pena de entre 2 y 10 años de prisión, si es declarado culpable, dijo Miles.

Gladney fue seleccionado como el No. 31 en general en el Draft de la NFL 2020, y fue el esquinero más confiable de Minnesota la temporada pasada. El jugador jugó un total de 959 jugadas defensivas como esquinero, comenzando en 15 de 16 juegos.

#Breaking I've learned from sources that #MinnesotaVikings Cornerback Jeff Gladney has turned himself into the Dallas County Jail after the #NFL player posted a $10,000 bond on a charge 3rd degree felony family violence assault.

Cargos inquietantes de Gladney

Miles informó que Gladney se entregó después de un incidente que ocurrió el 2 de abril.

A continuación, se muestra el resumen de los cargos de Gladney, según Miles:

Una mujer de 22 años, que dice que estaba en una relación con Gladney, le dijo a la policía que tuvieron un altercado por los mensajes de texto que estaba recibiendo.

Gladney está acusado de golpear a la persona que interpuso la demanda con los puños cerrados, asfixiarla y arrastrarla por el cabello mientras la sacaba fuera de su vehículo. Ella también lo acusa de “… tirar (de) de su cabello tratando de mantenerla quieta para que el Face ID funcionara”.

La persona que lo acusa pudo liberarse y subirse a un vehículo con pasajeros desconocidos. Los detectives documentaron moretones en su cabeza, orejas y torso. También informó que tiene rasguños en la cara y el cuello y abrasiones en las rodillas.

¿Cómo sería el Cuerpo de esquineros de los Vikings sin Gladney?

La duración del proceso de prueba de Gladney se desconoce en ese momento, sin embargo, los Vikings están en mucho mejor forma para avanzar en 2021 después de hacer varios movimientos en la temporada baja pasada.

Minnesota firmó a Patrick Peterson y al exesquinero de los Vikings, Mackensie Alexander. Se suponía que Alexander era el esquinero de la ranura inicial sobre Gladney, dada su experiencia en el sistema del entrenador Mike Zimmer. Cameron Dantzler, una selección de tercera ronda de 2020, surgió como un novato revolucionario y probablemente sea el esquinero exterior titular opuesto a Peterson.

Mike Hughes, quien fue seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL 2018, se encuentra en el último año de su contrato, pero ha luchado por mantenerse saludable en su carrera. Minnesota ha optado por no ejercer la opción de quinto año de Hughes, que aún podría recuperarse en este momento de la temporada baja.

Es probable que los Vikings busquen sumarse al esquinero en el próximo draft y también tengan espacio en el tope salarial para firmar un agente libre. Minnesota probablemente evaluará su situación como esquinero una vez que se hagan públicos más detalles de las acusaciones de Glandey.

Esta es la versión original de Heavy.