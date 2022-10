Jugador de los Boston Celtics termina su asociación con la agencia de Kanye West

La estrella de los Boston Celtics, Jaylen Brown, anunció en su página de Twitter que terminará su asociación con su agencia de deportes, Donda Sports, una agencia propiedad del controvertido rapero Kanye West. Brown emitió un comunicado oficial sobre el asunto.

“En las últimas 24 horas, he podido reflexionar y comprender mejor cómo mis declaraciones anteriores carecen de claridad al expresar mi postura contra los recientes comentarios y acciones públicos insensibles. Por eso, me disculpo. Y en esto, busco ser lo más claro posible. Siempre, y siempre, continuaré oponiéndome firmemente a cualquier antisemitismo, discurso de odio, tergiversación y retórica opresiva de cualquier tipo.

“A la luz de eso, después de compartir en la conversación, ahora reconozco que hay momentos en que mi voz y mi posición no pueden coexistir en espacios que no se corresponden con mi postura o mis valores. Y, por esa razón, doy por terminada mi asociación con Donda Sports.

“Busco continuar brindando tutoría, amor y apoyo a los increíbles niños, profesores y jóvenes atletas con quienes he estado agradecido de formar vínculos con y durante mi tiempo con Donda Academy”.

Jaylen Brown no aprobó los comentarios de West

En una entrevista con Gary Washburn de The Boston Globe, Brown inicialmente dijo que no planeaba dejar Donda Sports, pero dejó en claro que no aprobaba los comentarios antisemitas de West.

“Primero, no apruebo ningún daño, daño o peligro hacia ningún grupo de personas o individuos”, dijo Brown a Washburn. “He sido miembro de mi comunidad, tratando de mejorar mi comunidad, y continuaré haciéndolo”.

Brown también explicó que eligió Donda Sports por el bien que hace a la comunidad.

“La razón por la que firmé con Donda Sports representaba la educación, representaba el activismo, la disrupción, representaba a los hogares monoparentales y muchas más personas están involucradas en algo así. Mucha de la gente con la que trabajo, trabaja con sus familias, genera amor y respeto, pasando tiempo en el verano. Mucha gente involucrada. Eso es lo que representaba la organización desde mi punto de vista de Donda Sports.

“Creo que sigue representando eso y es un tema delicado para mucha gente. Pero muchas de las cosas que me ven haciendo en la comunidad y que ya me han visto hacer en la comunidad son una traducción directa de lo que esa organización ha defendido”.

Las opiniones de Brown sobre Kanye West

Mientras hablaba con Washburn, Brown dijo que cree que West está pasando por muchas dificultades en este momento.

“Él es alguien que obviamente está lidiando con mucha adversidad que está frente a él en este momento y todos pueden verlo y es público. Pero muchas personas en el mundo están lidiando con la adversidad y las cosas que están sucediendo frente a ellos y necesitan ayuda. Están sucediendo muchas cosas en este momento”.

Brown aseguró a Wasburn que no aprueba los comentarios de West, pero dejó en claro que, al igual que cualquier otra persona, superar las dificultades requiere el apoyo de los seres queridos.

“Es difícil hablar porque todos van a formar sus propias opiniones sobre lo que tienes que decir, pero miro a las personas con las que he estado, familia, amigos que amas”, dijo. “Para mí, es incondicional. Para mí, mientras ellos resuelven los problemas, nosotros lo hacemos al unísono.

“No estoy de acuerdo con todo lo que hace todo el mundo. Como dije, no defiendo ningún daño, daño o peligro hacia nadie, pero a veces las personas necesitan amor incondicional y ayuda para superar la situación”.

La entrevista de Brown con Washburn tuvo lugar antes de que anunciara su despido de la agencia.

