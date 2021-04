VIDEO: James Rodríguez regresa con gol pero no es suficiente para ganar

La buena noticia es que James Rodríguez está de vuelta y regresó con todo para Carlo Ancelotti, la mala noticia fue que no terminó siendo suficiente para el Everton al empatar y ver sus pretensiones para clasificar a las copas europeas la temporada próxima.

El gol que anotó James terminó siendo uno muy especial en su carrera ya que fue el número 100 durante su paso por el fútbol del Viejo Continente.

James Rodríguez volvía el césped del Goodison Park tras una larga pausa por lesión de 45 días. En el balance de su rendimiento, todo terminó siendo un positivo para el cucuteño, pero esto no terminó traduciéndose en tres puntos para los Toffees.

Registró precauciones en las primeras acciones, creando algún espacio de parte de los marcadores rivales que le permitieron insinuar conexiones con Dominic Calvert-Lewin y especialmente con Richarlison en la primera etapa.

James Rodriguez slams Everton in front of Crystal Palace | Premier League | NBC SportsJames Rodriguez smashes Seamus Coleman's pass through a crowd and into the bottom corner to give Everton a long-awaited breakthrough against Crystal Palace. #NBCSports #PremierLeague #JamesRodriguez » Subscribe to NBC Sports: youtube.com/nbcsports?sub_confirmation=1 » Watch Live Sports on NBCSports.com: nbcsports.com/live » Get more Premier League news on NBC Sports: nbcsports.com/soccer/premier-league Want more Premier League? Check out… 2021-04-05T18:56:16Z

​

Su primer intento en el arco contrario llegó recién a los 24 minutos del partido. Esto se generó en una acción en la que James bajó la pelota y la acomodó con su pierna izquierda pero el eventual remate se fue por encima del travesaño. Durante este tramo, el colombiano pudo establecer una sociedad importante con Richarlison. James le envió dos centros, el último en un tiro libre que se fue apenas desviado.

Fue a los 56, cuando en la jugada que nació con Richarlison por izquierda fue al centro para RIcharlison, gran reacción del arquero en la salida, pero el rebote le quedó a Coleman y este vio aparecer oportuno a James desde atrás, quien de afuera metió la pelota muy pegadita al palo, imposible para un arquero que parecía invencible.

Una cosa con James, otra cosa sin él

Everton v. Crystal Palace | PREMIER LEAGUE HIGHLIGHTS | 4/5/2021 | NBC SportsMichy Batshuayi's late goal denied Everton all three points against Crystal Palace after James Rodriguez struck first at Goodison Park. #NBCSports #PremierLeague #Everton #CrystalPalace » Subscribe to NBC Sports: youtube.com/nbcsports?sub_confirmation=1 » Watch Live Sports on NBCSports.com: nbcsports.com/live » Get more Premier League news on NBC Sports: nbcsports.com/soccer/premier-league Want more Premier League? Check out Peacock Premium:… 2021-04-05T20:02:34Z

James terminó saliendo en el minuto 78 y el partido comenzó a cambiar de rumbo. Ni bien salió el exReal Madrid, Everton perdió su rumbo en el terreno de juego. Ya no tenía un norte al faltarle precisión, el equipo de Liverpool comenzó a retrazarse y otorgarle espacios a la visita. Con este comportamiento, Crystal Palace terminó consiguiendo el empate en el minuto 85 en un partido en el cual terminan apenas consiguiendo un punto. Con este resultado, Everton ya lleva cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria y esto ha complicado sus posibilidades de llegar a Champions.

El Everton tendrá otra gran prueba el próximo lunes cuando visite al Brighton. Si hay un positivo en todo esto es que el equipo de Ancelotti tiene un partido pendiente por jugar. Si puede conseguir los tres puntos ahí puede meterse en la pelea por puestos europeos a faltando apenas ocho fechas por jugar.

LEER MÁS: Las reacciones tras la victoria del Barcelona ¿qué han dicho?