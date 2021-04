James Rodríguez: “Pregúntele a Florentino por qué no fui al Atleti”

El jugador del Everton, James Rodríguez habló sobre varios temas en los que habló sobre su pasado con el Real Madrid y sus aspiraciones con el cuadro inglés al cual llegó el verano pasado. En una entrevista que dio el colombiano a la cadena ESPN en Sudamérica.

En la nota, James dio razones por su llegada al Everton además de su traspaso fallido al Atlético de Madrid el año pasado. Todos estos temas dejaron mucho de qué hablar dentro de los medios colombianos.

En la entrevista, James habló de la influencia que ha tenido el italiano Carlo Ancelotti en su carrera. El técnico italiano ha sido pieza clave para que James, pese a sus lesiones, poco a poco vaya recobrando el nivel que tuvo en el Real Madrid sus primeras dos temporadas y que lo llevó a estar en la élite del fútbol mundial.

“Si jugaba contra Inglaterra, la historia sería otra”

En los medios colombianos la frase que dejó el jugador lo tomaron muy mal. Pero el razonamiento que algunos usaron llegó al borde de la ridiculez.

“Si hubiera estado en condiciones, si hubiera estado físicamente bien, la historia hubiera sido de otra manera. El destino dice que Colombia hubiera quedado afuera. Pero si yo hubiese estado, las cosas habrían sido totalmente distintas. En condiciones y cuando estoy con la selección tengo ganas, hubiera ayudado mucho.”

Además le había dicho a su ahora compañero de equipo, Jordan Pickford, lo mismo y en tono un poco más jocoso. “Le dije a Pickford un día, ‘Si hubiera estado, papi, estabas afuera.”

¿Por qué no llegó al Atleti?

Rodríguez también confesó la razón por la cual no llegó al Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, pese a que en la prensa deportiva se dio casi por sentado su traspaso y al último minuto no se dio.

“En el 2014 fue como mostrarle al mundo que era yo. El año pasado en Real Madrid jugué poco, cuando salí del Bayern ya tenía algo con otro club, prácticamente estaba hecho, pero Real Madrid no me quiso dejar salir. ¿El club? Sí, el Atlético”.

De por qué Real Madrid no dejó ir a James Rodríguez al Atlético de Madrid solo puede dar razón Florentino Pérez, presidente del club, eso dijo de manera clara el cucuteño.

El jugador desconoce la respuesta exacta, pero dejó todo claro a quién se le tenía que culpar: “Estaba listo y a mí el Real Madrid no me dejó salir. ¿La razón? Hay que preguntárselo a Florentino Pérez”.

El máximo goleador del Mundial Brasil 2014 agregó que conversó de la posible vinculación con Simeone, quien le manifestó su gusto porque fichara por Atlético de Madrid. “Me dijo que era un jugador súper importante, que podía jugar con él, que había visto que trabajaba bien”.

Su decisión del Real Madrid ya estaba tomada, dado que James sabía que con Zidane no iba jugar mucho. En palabras del deportista, su último años en Valdebebas: “no fue bueno. Ahora que estoy en Everton quería venir a jugar, demostrar que estoy intacto y creo que cuando he hecho las cosas bien, cuando he jugado bien, he estado a un nivel bueno”.

Por eso él desea que el equipo “Toffee”pueda luchar por los puestos más altos en la Premier, así poder clasificar a la Champions de la próximas temporada.

