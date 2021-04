Figura del Madrid se pierde partidos claves de abril ¿quién es?

El Real Madrid pasa por un momento difícil con el tema de las lesiones. Ahora tendrá que lidiar por el tramo más importante de la temporada sin su talismán en la zaga. Sergio Ramos fue la pérdida que sufrió España y el equipo merengue tras lesionarse en el gemelo después de la victoria de España por 3-1 contra su similar de Kosovo.

Después de esa lesión se hicieron una serie de pruebas que confirmaron que el capitán del Real Madrid se perderá el Clásico contra el Barcelona y la eliminatoria de Champions League contra el Liverpool.

De hecho, la baja de Ramos complica los planes de Zidane de cara al Clásico y a la complicada eliminatoria contra el Liverpool.

Parte médico del Real Madrid

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro capitán Sergio Ramos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”, reza el comunicado que el Real Madrid publicó en sus redes sociales.

El jugador se encuentra “muy tocado” y esto lo mostró el mismo Ramos, que publicó un comunicado personal en su cuenta de Instagram.

“La verdad es que llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el futbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel”, escribió Ramos que, además, admitió que fue tras el compromiso con España cuando se lesionó.

“Ayer, tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular”.

El mensaje de Instagram concluye con un mensaje que indica que hay cierta frustración pero, a la vez, un gran nivel de agradecimiento con los fanáticos que han mostrado su apoyo durante esta etapa.

“Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís. No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma”, concluyó el capitán del Real Madrid.

La serie de lesiones de Ramos

Sergio Ramos fue operado del menisco interno de su rodilla derecha el pasado 6 de febrero y llegó a tiempo para los octavos de final de la Champions League contra el Atalanta. Esta vez, su recuperación no será posible.

El jugador tuvo minutos en el partido del miércoles contra Kosovo, pero el jugador mencionó que tuvo una molestia en su pierna al final del partido. A esto también se le tiene que agregar la incertidumbre sobre su futuro en la institución merengue, que sigue en jaque.

