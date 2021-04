Las reacciones de la victoria del Barcelona ¿qué han dicho?

El Barcelona se encuentra a solamente un punto de la cima de la tabla, pero una vez más el arbitraje tuvo un protagonismo inapropiado en el que el oficial Santiago Jaime Latre tuvo una actuación paupérrima.

En un partido muy cerrado, fueron las decisiones del árbitro que tuvieron un impacto enorme en el resultado final. Esto cambió mucho la cara de un Valladolid que jugó un partido efectivo ante un Barcelona que no pudo generar muchas oportunidades además de un juego poco fluido en el Camp Nou.

El disgusto fue muy evidente en los medios españoles que hubo mucha controversia por causa de las decisiones tomadas por el juez central. Entre ellos la expulsión injusta de Oscar Planos y la mano que cometió Jordi Alba dentro del área que no fue pitada.

Uno de los que salió a criticar fue el legendario lateral izquierdo del Real Madrid, Roberto Carlos. En un tuit que publicó al final del partido, el brasileño indicó que “Seguro que este árbitro estará fin de semana en algún partido por premio después de hoy.”

Seguro que este árbitro estará fin de semana en algún partido por premio después de hoy. https://t.co/H7C2hfjmdY — Roberto Carlos (@Oficial_RC3) April 5, 2021

El Barcelona fue capaz sacar un resultado que los colocó a una unidad del Atlético de Madrid al derrotar al equipo blanquivioleta por la diferencia mínima aún dejando varias dudas en su rendimiento.

Highlights FC Barcelona vs Real Valladolid (1-0)FC Barcelona beat Real Valladolid with a goal of Ousmane Dembélé in the 90th minute and move back to the second place #BarçaRealValladolid Matchdat 29 LaLiga Santander 2020/2021 Suscríbete al canal oficial de LaLiga Santander en HD goo.gl/Cp0tC Subscribe to the Official Channel of LaLiga in High Definition goo.gl/Cp0tC LaLiga Santander on YouTube: goo.gl/Cp0tC LaCopa… 2021-04-05T22:11:43Z

La reacción del alcalde

Una de las voces más feroces después del partido fue el Alcalde de Valladolid que salió a las redes sociales para expresar su disgusto sobre lo ocurrido.

Madre del amor hermoso. Qué desverguenza. Minuto 80 y aún así vamos 0-0. Hay 11 héroes de blanquivioleta hoy. Qué indecencia. — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 5, 2021

Yo creo que el árbitro debe entrar al vestuario del Barça a echarles la bronca. Por poco no ganan. No han estado a la altura de su gran labor. Ha estado muy por encima de ellos. — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 5, 2021

En estas dos entró el VAR. Parece ser que no debía haberlo hecho a tenor de lo que comenta algún experto en el tema. pic.twitter.com/R9HJ1hNaLP — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 5, 2021

El político publicó cuatro tuits con mucho veneno contra el árbitro y también contra el Barcelona ya que con la derrota, su equipo se mantiene complicado en el tema del descenso aunque está tres puntos por encima de Huesca, quien tiene 24 puntos.

Hasta Messi estaba disgutado con el arbitraje

Aunque fueron beneficiados al final de cuentas, el Barcelona no estaba muy contento con el colegiado. Esto fue especialmente relevante en el caso de Leo Messi, quien sabía que con una amonestación, se iba a perder el partido de este fin de semana ante el Real Madrid.

En el entretiempo, Messi se fue para el vestidor enojado diciendo claramente que Latre tenía “ganas de sacarme la tarjeta“. Al final no ocurrió y terminó el partido, pero el capitán culé tuvo ese presentimiento.

Messi, sobre el árbitro: "Tiene unas ganas de sacarme la tarjeta, boh, increíble".pic.twitter.com/zUgssx7Xm6 — Iniestazo (@INIE8TAZO_MEDIA) April 5, 2021

El Valladolid tendrá que lidiar con esta derrota y buscar superarla este fin de semana cuando se vea las caras con el Granada. Mientras que el Barça tendrá El Clásico en el Alfredo Di Stefano. Una victoria para el cuadro blaugrana, en combinación con una derrota o un empate por parte del equipo colchonero significaría que ellos se convertirían en el nuevo líder del torneo a falta de ocho fechas para llegar a su conclusión.

