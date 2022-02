James Rodríguez y su intercambio con actriz porno por redes: ¿Tendrán relación?

Al colombiano James Rodríguez las lesiones lo han afectado, pero siempre ha recibido el apoyo de varios para poder superar cada recaida. En los últimos tiempos, él ha sido apoyado de manera constante de alguien muy particular que siempre suele estar animándolo desde lejos.

El ex jugador del Real Madrid y Bayern Munich siempre genera polémica con sus posteos en redes sociales, y esta no es la excepción. Pero en este caso no fue lo que publicó sino la persona que le contestó que causó una nieva ronda de especulaciones sobre su relación con una estrella de películas adultas.

Se trata de Kendra Lust, una actriz porno con muchos años de experiencia en el ámbito que mantiene un vínculo virtual con el futbolista colombiano.

El integrante de la selección colombiana publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se lo ve sin camiseta luciendo sus abdominales marcados. Evidentemente después de una sesión de entrenamiento, el ex Real Madrid acompañó la imagen con un pie de foto sin demasiadas interpretaciones posibles. “Mejorando”, escribió, junto a algún emoji.

“Estoy soltero”, dijo James Rodríguez hace algunos días en su canal de Twitch, donde también habló de situaciones profesionales que tuvieron más trascendencia en los medios de comunicación.

“No estoy en ninguna relación con nadie. Estoy aceptando hojas de vida, ” manifestó el ex jugador del Porto y Banfield. Este comentario parece haber reactivado una vieja relación a distancia con la actriz de 43 años.

GettyJames Rodríguez por Instagram

Una historia que tiene un pasado

Pero lo llamativo fue que, entre los miles de comentarios de seguidores y de otros jugadores, también escribió Michele Anne Mason, conocida por todos como Kendra Lust por su participación en el cine para adultos.

Los dos se siguen en Instagram desde hace un tiempo y eso generó varias veces distintos rumores sobre un posible encuentro entre los dos famosos.

La actriz, que tiene título de enfermera, solamente puso dos emojis: uno de las palmas para arriba y otro de un bíceps. James respondió: también el brazo y una carita sonriente.

Durante el 2020, mientras militaba en el Everton y se recuperaba de un balonazo en sus testículos, Kendra Lust le mandó un mensaje de apoyo.

Ouch! Hope you’re are ok. — Kendra Lust™ (@KendraLust) October 29, 2020

Ella también le había deseado un feliz cumpleaños, algo que desde comenzó. generar mucha especulación sobre esa “relación”.

Happy birthday @jamesdrodriguez hope it was a good 🥳 — Kendra Lust™ (@KendraLust) July 12, 2020

Ella lo comenzó a seguir al actual jugador del Al-Rayyan del fútbol catarí en el 2018, poco después de su divorcio con Daniela Ospina, la hermana del guardameta del Napoli y compañero de James en la selección colombiana, David Ospina.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: La enigmática publicación de la esposa de LeBron James: ¿Se quiere ir de los Lakers?