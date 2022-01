El regaño del Pibe Valderrama a James Rodríguez por su grosería: [Video]

Rechazo fue lo que generó la actitud de James Rodríguez, luego de la derrota de la selección Colombia contra Perú con marcador 1-0, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, quien al final del partido, mientras se retiraba del campo de juego, encaró a la hinchada que lo chifló, y les lanzó frases de ira por la pérdida.

El jugador colombiano, tal como se ve en varios videos, respondió a la frustración de los asistentes al estadio con improperios y frases como “desgraciados de mie…”, hecho que molestó a uno de los ídolos más grandes que ha dado el fútbol colombiano: Carlos el Pibe Valderrama.

El antiguo capitán de la selección Colombia de los años 90′, considerado como una de las mejores figuras del balompié colombiano, se refirió al incidente en medio de uno de sus videos en su canal de YouTube, donde le dio un regaño a James y le recordó que a la afición hay que respetarla y entenderla cuando se molesta por los malos juegos, como fue el caso del partido del viernes.





“Cuando uno juega mal, lo silban. Los aplausos hay que ganárselos, los silbidos también se los gana uno. La afición no se toca, les mando el mensaje de una vez. Cuando uno juega bien, la afición aplaude; cuando juega mal, uno se tiene que comer los silbidos”, comentó el Pibe Valderrama en su video.

“Jugamos mal, estamos lejos del Mundial. Cuando uno está en el suelo, hay que levantarse (y decir) entonces vamos a ver de qué estamos hechos”, agregó la leyenda del fútbol.





Los defensores de la reacción de James lo apoyaron, asegurando que fue una actitud muy humana, ante los gritos, groserías y hasta latas que la hinchada le tiró, cuando se fue de la cancha.

El Pibe Valderrama también se refirió a la manera como jugó la selección Colombia de cara a su intención por llegar al Mundial de Catar, y manifestó que fue la derrota fue consecuente con el mal juego.

“Hay partidos definitivos, este era para lograr la clasificación. Esa es la verdad, no podemos engañarnos. El que ganaba hacía 20 puntos, ganó Perú, tuvo una (opción) y metió una. Nosotros jugamos mal. Cuando uno juega mal, pierde”, dijo el Pibe. “Somos optimistas hasta el final y ellos mismos se tienen que levantar”.





Al final, y con su estilo típido, Valderrama dijo: “Colombia, 17 puntos, mi hermano de sextos (la posición en que quedó Colomba). Se puso la cosa dura, brava. No dependemos de nosotros y cuando uno depende de otro, está jodido. Y ahora dependemos de otros. Hay que ganarle a Argentina… no es imposible porque es fútbol”.