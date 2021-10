Jake Paul revive rivalidad con Gigi Hadid tras el drama familiar por Zayn Malik

El YouTuber Jake Paul ha desenterrado un viejo tweet de Gigi Hadid elogiando a Zayn Malik para burlarse de la modelo mientras ella lidia con un escándalo familiar.

El YouTuber convertido en boxeador profesional ha recurrido a Twitter para burlarse de la modelo, utilizando un tweet de hace más de un año.

“Tu ‘RESPeCtFuL KiNg’ le dio un puñetazo a tu madre en la cara”, escribió Paul después de citar un comentario que Hadid publicó el 23 de febrero de 2020 en Twitter.

“Lol porque a él no le importa colgar contigo y tu vergonzoso equipo de groupies de YouTube”, escribió. “Solo en casa con sus mejores amigos como un rey respetuoso porque me tiene a mí, cariño. Sin que te moleste tu irrelevante y feo culo”.

El tweet al que se refería originalmente se eliminó desde entonces, pero The Daily Mail informó de un encuentro poco amistoso entre Paul y Malik que tuvo lugar el 22 de febrero de 2020, donde Paul afirma que Malik le dijo que se fuera a la mierda. sin ninguna razón y “literalmente comencé a gritar y a enloquecer”. El medio informó que el encuentro sucedió después de la pelea de Tyson Fury contra Deontay Wilder 2 que tuvo lugar en Las Vegas, NV.

Your “rEsPeCtFuL KiNg” punched your mom in the face https://t.co/LtuDJJMB4H

— Jake Paul (@jakepaul) October 29, 2021