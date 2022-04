Jake Paul le contesta a posible rival después de pelea: ¿Quién será su contrincante?

Tommy Fury le dirigió un mensaje a Jake Paul tras su última victoria en el ring de boxeo, pero “The Problem Child” no parece tener interés en pelear con él.

Fury derrotó a Daniel Bocianski por nocaut en el quinto asalto el sábado y le envió un mensaje a Paul inmediatamente después.

“Pero sólo tengo una cosa que decir, Jake Paul: esto debería haberse hecho hace mucho tiempo en diciembre y si así lo quieres, aquí estoy y estoy listo para ti”, dijo Fury en su entrevista posterior a la pelea. “Te cortaré y te haré pedacitos como lo hice allí; firma el contrato, lacra, hagámoslo de una vez por todas.”

Tommy Fury calls out Jake Paul 👀 #FuryWhytepic.twitter.com/RMP8enzCqf — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) April 23, 2022

“Ese muchacho de ahí habría matado a Jake Paul, es un verdadero profesional. Fue hecho trizas, y aún así me dio todo lo que tenía; le daría una bofetada a Jake Paul y todo acabaría. Jake Paul, voy a terminar con tu carrera, eres una lacra y un bueno para nada. Terminemos con esta pelea y arreglemos esto.”

Parece lógico que los dos se encuentren, pero Paul no está tan interesado en darle una oportunidad.

“Felicitaciones por vencer a un luchador de 10-1. Pero ese estadio estaba vacío”, dijo Paul a través de Ariel Helwani. “Cuando peleo, el estadio está lleno. Cuando Tommy pelea, a nadie le importa. Y eso que es su país natal. Veamos cómo le va al evento de Anderson Silva.”

I asked @jakepaul what he thought of @tommytntfury’s victory: “Congrats on beating a 10-1 fighter. But that stadium was empty. When I fight the stadium is full. When Tommy fights no one gives a fuck. And that’s in his home country. Let’s see how Anderson Silva’s event does.” — Ariel Helwani (@arielhelwani) April 23, 2022

Paul ha criticado a Fury antes por retirarse

Estaba programado que Paul y Fury pelearan en diciembre, pero el evento se canceló después de que Fury sufriera lo que fue calificado como un “problema médico”.

“Estoy absolutamente desconsolado por haberme visto obligado a retirarme de mi pelea con Jake Paul debido a una infección bacteriana en el pecho y a una costilla rota”, decía un comunicado de Fury. “El comienzo de mi preparación fue increíble y nunca pensé que algo pudiera interponerse en mi camino hacia una victoria el 18 de diciembre.”

“No puedo expresar lo decepcionado que estoy y realmente espero que podamos reprogramar esta pelea el año próximo, quiero que esta pelea se haga más que nada. Ahora, lamentablemente, estoy enfocado en mi recuperación y en una reprogramación.”

Paul pasó a pelear y noquear a Tyron Woodley en una revancha. Sin embargo, el YouTuber devenido en boxeador todavía estaba molesto por el cambio de planes y no creyó la excusa de Fury.

“Que Tommy Fury se retirase de la pelea por su enfermedad es más vergonzoso que pelear y ser noqueado. De cualquier manera es malo para él, pero de este modo será un gran arrepentimiento por el resto de su vida”, dijo Paul.

“Sin embargo, ciertamente parece muy deprimido, se queja en Instagram de que los fanáticos lo atacan, alegando que no fingió una lesión. Claramente lo está pasando mal.”

Paul se burla de Michael Bisping; es instado a pelear con Anderson Silva

Paul ha estado ocupado burlándose de la leyenda de la UFC Michael Bisping, tratando de persuadir a “The Count” para que pelee. Bisping le ha seguido el juego, pero cree que Silva es una mejor pelea para Paul.

“Jake The Pretender Paul: primero fue pelea conmigo, luego demuéstrame que puedes obtener una licencia y ahora prueba que no estás bajo contrato. Amigo, no te daría ni mi orina. Simplemente acepta la pelea de Anderson Silva que SÉ con certeza que se te ha ofrecido. ¿¿¿Jake???”

Jake The Pretender Paul @jakepaul first it was fight me, then was show me you can get licensed and now it’s show me you’re not under contract. Mate I wouldn’t give you the steam off my piss.Just accept the Anderson Silva fight which I KNOW for a fact has been offered. Jake??? https://t.co/64jUEqvhTk — michael (@bisping) April 20, 2022

carteleraDaniel Cormier, otra leyenda de la UFC, estuvo de acuerdo con Bisping.

“Deberías ir por Anderson, no Michael Bisping. Esa es la pelea. Esa es la lucha”, dijo Cormier esta semana en su canal de YouTube. “Esa pelea no sólo encaja con lo que estás haciendo, sino que también nos da una idea de qué es lo que estás tratando de hacer o demostrar.”

Silva ha estado incursionando en el mundo del boxeo con un récord de 2-0 y 3-1, más recientemente derrotó a Tito Ortiz y Julio Cesar Chavez Jr. Está programado que pelee contra Bruno Machado en el evento “The Global Titans Fight Series” en Dubai el próximo mes.

