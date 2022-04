Barcelona envía un fuerte mensaje sobre el futuro de Frenkie de Jong

El entrenador del Barcelona, ​​Xavi Hernández, ha dejado claro que quiere mantener a Frenkie de Jong en el Camp Nou durante mucho tiempo a pesar de las continuas especulaciones sobre el futuro del holandés.

Se le preguntó a Xavi si había hablado con De Jong acerca de los rumores que indican que el Manchester United está interesado en el holandés en una conferencia de prensa previa al partido de La Liga de su equipo contra el Rayo Vallecano el domingo 24 de abril.

“No hemos hablado de esto. Es un jugador importante para el club, un jugador que necesita marcar una época. Está en un gran nivel ahora mismo desde que llegué y tiene que seguir así, seguir marcando, seguir asistiendo”, dijo. “Es un jugador muy importante para mí y podría ser uno de los mejores centrocampistas del mundo. Si fuera por mí, estaría aquí por muchos años”.

El Manchester United quiere traer a De Jong a Old Trafford en el verano cuando Erik ten Hag asuma el cargo de entrenador del equipo de primera división, según informó Diario Sport. Ten Hag trabajó con De Jong en el Ajax y conoce bien al centrocampista.

Los diablos rojos disponen de “250 millones de euros para impulsar la plantilla” y ese traspaso “ayudaría a equilibrar las cuentas” del Barcelona. Sin embargo, De Jong es feliz en el Camp Nou y no quiere marcharse.

Frenkie de Jong habla del futuro de Barcelona

Ya se le ha preguntado a De Jong acerca de su futuro y si estaría interesado en marcharse del Camp Nou. También se ha especulado con que al Bayern Munich le gusta mucho el centrocampista, pero el holandés le dijo a Ziggo Sport que quiere quedarse en el Barça por mucho tiempo, según informó Goal.

“Me encanta estar en Barcelona. Probablemente firmaría una extensión de contrato por seis años si me lo propusieran, sí”, explicó. “¿Pasa algo con el FC Bayern? No, no. Estoy muy feliz en Barcelona y me encantaría jugar aquí el mayor tiempo posible.”

El contrato de De Jong con el Barcelona se extiende hasta 2026 y contiene una cláusula de rescisión fijada en 400 millones de euros. El centrocampista tiene gran participación en el club y ha disputado esta temporada 39 partidos entre todas las competiciones, anotando cuatro goles y aportando cinco asistencias.

Xavi habla del ‘Super fichaje’ del Barcelona

Xavi también habló sobre el nuevo fichaje Pierre-Emerick Aubameyang de cara al partido del domingo ante el Rayo. El internacional de Gabón anotó el gol de la victoria la última vez contra la Real Sociedad para lograr una marca de 11 goles en 17 partidos para el Barça desde que llegó al club en enero.

El técnico del Barcelona dejó claro lo feliz que está con el delantero desde que llegó procedente del Arsenal de la Premier League en forma gratuita.

“En el caso de Auba, trabaja mucho, ataca los espacios, es un gran fichaje, un súper fichaje diría incluso”, dijo. “Está ayudando mucho al equipo, trabaja duro, se sacrifica por el equipo. Estoy muy feliz por él y por el equipo.”

Se espera que Aubameyang y De Jong sean titulares contra el Rayo el domingo, ya que el Barça apunta a consolidar el segundo lugar en la tabla. Una victoria en el Camp Nou dejaría al conjunto de Xavi a tres puntos del Sevilla en la tercera posición

