Jake Paul criticado tras publicar video de entrenamiento: ¿Qué ocurrió?

Algunos fanáticos no quedaron impresionados con la técnica de golpeo de Jake Paul en un video publicado por Showtime Boxing previo a la pelea entre “El Problem Child” y Tyron Woodley.

Paul y el campeón de peso welter de la UFC pelearán el 29 de agosto de 2021, en el Rocket Mortgage Fieldhouse, en Cleveland, Ohio. Los dos competirán durante ocho asaltos en una contienda profesional de semipesados, que será transmitido por el canal codificado Showtime

En el video, Paul y la actual campeona mundial unificada de peso pluma, Amanda Serrano, aparecen practicando sus cruces usando un saco de boxeo. Miren el video:

Un aficionado del boxeo comparó la técnica de El Niño Problemático con la de Serrano. “Miren la diferencia entre ambos boxeadores”, escribieron. “La profesional es concisa y eficiente, mientras que el farsante telegrafía sus golpes y casi se rompe la pierna. Tiene un atroz movimiento de piernas. ¿Y quiere pelear con #CANELO en el futuro? Jaja.

Alguien sugirió que, si Paul derrota a “El Elegido” el 29 de agosto de 2021, será porque Woodley “se dejó ganar”. “Miren la técnica desastrosa de este tipo”, tuitearon. “Si le gana a alguien es por el dinero y por sobornos. Si Woodley se deja ganar, la vergüenza lo perseguirá por el resto de su vida. No hay manera de que Jake Paul pueda ganar sin que su contrincante se deje ganar #disneynopelees”.

“Jake todavía no tiene idea de como boxear”, escribió un usuario. Su derecha es atroz. Pelea con las manos abajo, no se vuelve a poner en guardia. Es lento y telegrafiado. No volverá a boxear cuando pelee contra un profesional. Hasta un boxeador amateur lo acabaría.

“Tres años de entrenar a diario y todavía no sabe como ponerse en guardia”, comentó otro usuario.

Alguien tuiteó: “Deberías practicar dejando tus manos arriba, Jake… porque cuando te enfrentas a alguien que sepa pelear y contraatacar… será tu fin”.

Paul dijo que tiene “cuentas pendientes”, que su vida está dedicada al boxeo

Por supuesto que en un video de 19 segundos no se puede decir mucho acerca de la capacidad de un boxeador, especialmente porque no se sabe cuando se grabó este video. Podría haber sido luego de una sesión de entrenamiento agotadora o durante un ejercicio de acondicionamiento. Y Paul cree que sus manos hablarán por él el domingo por la noche. La estrella de redes sociales planea derrotar a un ex campeón de la UFC y así poder ser más respetado por la comunidad de deportes de combate.

“Lo entiendo, al principio me criticaron mucho”, dijo Paul en una entrevista reciente con MMA Fighting. “Como tú, que al principio no estabas seguro de mí, y no me molesta. Solo quiero que la gente me respete y poder demostrarles lo duro que estoy trabajando, porque honestamente me tomo esto más en serio que muchos boxeadores profesionales. Tengo cuentas pendientes. Tengo mucho que probar. Me enamoré de este deporte y quiero llegar muy lejos. Y la única manera de conseguir eso es trabajar duro y entrenar con oponentes cada vez más fuertes.

“Esta es mi vida ahora. Ni siquiera como era mi vida antes de empezar a boxear. Han sido dos años seguidos y no lo cambiaría por nada en el mundo”.

Paul tiene un registro profesional de 3 victorias sin derrotas. Su victoria más reciente fue sobre el ex campeón de peso wélter de las competencias ONE y Bellator, Ben Askren, en abril de 2020.

Paul versus Woodley será precedido por cuatro peleas

Paul y Woodley no serán los únicos que se enfrentarán el domingo por la noche. Habrá cuatro peleas antes del evento principal:

Amanda Serrano vs. Yamileth Mercado

Daniel Dubois vs. Joe Cusumano

Nan Baranchyk vs. Montana Love

Tommy Fury vs. Anthony Taylor

