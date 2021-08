Khabib Nurmagomedov habla sobre su vida y Conor Mcgregor: ¿Qué le dijo a Mike Tyson?

Desde que se retiró en octubre del mes pasado, el legendario peleador de la UFC Khabib Nurmagomedov ha estado involucrado en varis emprendimientos y también ha dejado mucho de que hablar en el mundo de las artes marciales mixtas.

Se ha especulado un posible retorno al octágono, algo que rápidamente ha negado.

Pero en su entrevista con el excampeón peso completo Mike Tyson y el excampeón de la UFC Henry Cejudo, él habló de manera destendida sobre su actualidad y sus planes que incluyen sus emprendimientos y ya tener una gran satisfacción haciendo lo que actualmente está haciendo.





Khabib Nurmagomedov, Former UFC Champion | Hotboxin’ with Mike Tyson presented by Smart Cups Mike Tyson and this week's co-host Henry Cejudo sat down with Former UFC Lightweight Champion and pound-for-pound great, Khabib "The Eagle" Nurmagomedov in the #Hotboxin studio. In this episode, the guys spoke about: Khabib's feud with Conor McGregor, who hit Khabib the hardest, the death of his father, forgiveness, mental toughness in combat sports, how… 2021-08-04T20:30:09Z

No tiene planes de volver a pelear

“Yo siempre estoy entrenando. Pero en el tema competencia, yo ya terminé,” dijo Khabib en el podcast HotBoxin’ with Mike Tyson. “Fue la decisión más difícil que tuve que tomar en mi vida. A veces me recuerdo mientras entreno que estuve toda mi vida preparándome para algo, desde que soy chico.”

“Ahora voy y entreno porque compito por algo, antes tenía algo al que me estaba preparando, ahora entreno y me voy,” añadió.

Las palabras de Conor McGregor

Uno de los momentos que generó mucha polémica fue cuando se comenzó a hablar de los encontronazos que tuvo con Conor McGregor. Habló sobre la manera en la que perdió contra él en el 2018.

“Pensé que habían llegado muchos aficionados, que querían fotos. Cuando vas a un evento, no necesitas a tu grupo de seguridad, vas a pelear. Ellos solo querían demostrar. Cuando vas a hacer algo, hazlo, y ellos solo hicieron un show, por presumir. Íbamos al pesaje, había mucha prensa, mucha seguridad. Nadie quiere ver pelear ahí”.

Además dijo que quedó vació porque creyó que McGregor iba a dar más en esa pelea.

“Esperaba más. Cuando hablo con él, me dice una excusa que solo es un negocio. Pero yo tenía su cuello y se rinde… Trae a miles desde Irlanda, se la pasa hablando de que es un guerrero… no puedes rendirte, que te duerman. Su esquina me decía cosas, quería arrancarles el corazón a todos”.

También habló del problema que tiene Conor tras el tuit que después borró en el cual se mofaba del padre del Khabib al morir por COVID. Pero a la misma vez se le resaltó que el padre del ruso lo hubiese invitado a McGregor a comer.

“Mi padre era diferente en ese respecto. Tenía un corazón muy puro. Solamente alguien de mal puede hablar de tu padre, hijos, tu esposa, tu religión. Si eres una ser humano normal, no vas a hablar sobre esas cosas.”

¿Sigue siendo el mejor?

Aún al estar retirado Khabib se ve como el mejor y que la división no ha visto a nadie honestamente llegar a su nivel. “Sigo creyendo que soy el mejor, puedo pelear con quien sea, aún ahora. Hace un año me retiré y cada día en el gimnasio, amo lo que hago, y sigo creyendo que soy el mejor del mundo”.

¿Y la pelea ante Georges St-Pierre?

Antes que nada, Khabib no desea volver a pelear por tema de dinero. Pero durante su carrera, su padre había visto como el gran plan que Khabib iba a llegar 29-0 y su gran pelea para terminar su carrera sería contra el excampeón Georges St-Pierre. “Era la pelea soñada de mi padre. Cuando crecía, entre 2006 y 2009, Georges St. Pierre estaba en su momento. Era el peleador favorito de mi padre. Ahora, con 33 yo y él con 40, no lo veo. Ya estamos retirados ambos”.

En el caso de St-Pierre, él muy probablemente tampoco lo tendrá en sus planes ya que ha visto su vida cambiar de manera drástica al también estar destacándose como empresario en algunos emprendimientos.

