Israel Adesanya quiere una revancha después de cartelera de UFC 276 en julio: ¿Contra quién?

El campeón de peso mediano de la UFC, el nigerinao Israel Adesanya, disfrutaría la oportunidad de vengarse de Alex Pereira.

“The Last Stylebender” participó recientemente en una conferencia de prensa de la UFC junto con el actual rey de peso pluma de la promoción, Alexander Volkanovski, y el peso mosca mejor clasificado, Kai Kara-France. Y durante la misma, Adesanya se refirió a su antiguo enemigo de kickboxing en dos ocasiones.

Adesanya y Pereira se enfrentaron dos veces en la promoción de kickboxing Glory of Heroes, y el brasileño derrotó a The Last Stylebender en ambas ocasiones. Pereira recibió una decisión unánime en su primera pelea, que tuvo lugar en 2016. Y un año más tarde, Pereira noqueó a Adesanya en la revancha.

Adesanya (22-1 MMA) firmó con la UFC a fines de 2017 y desde entonces ha dominado la división de peso mediano. Pereira (5-1 MMA) se unió al plantel de la promoción en 2021 y obtuvo dos victorias consecutivas.

Existe la posibilidad de que sus caminos se vuelvan a cruzar y The Last Stylebender aceptaría el desafío con los brazos abiertos.

“Esto no es kickboxing, son artes marciales mixtas”, dijo Adesanya a través de MMA Fighting. “Estos no son grandes guantes de almohada, son armas mortales de cuatro onzas que no puedo esperar a usar para atravesarle la cara después de terminar con Jared Cannonier.”

Adesanya y Pereira competirán en la UFC 276 el 2 de julio. The Last Stylebender es el evento principal e intentará defender su cinturón de 185 libras por quinta vez superando a Jared Cannonier.

Durante la pelea destacada de la cartelera principal, Pereira buscará pasar al frente en el peso mediano al derrotar al número 4 del ranking, Sean Strickland.

Adesanya comparó el ascenso potencial de Pereira con el del campeón de peso semicompleto Jiri Prochazka

Adesanya observará de cerca a Strickland versus Pereira y, si logra eliminar a Cannonier, The Last Stylebender dijo que estará listo para pelear contra el ganador. El campeón de peso mediano también comparó el rápido ascenso de Pereira en la UFC con el de Jiri Prochazka.

Con apenas dos peleas en la UFC en su haber, Prochazka recibió una pelea por el título de peso semicompleto en la UFC 275 a principios de este mes. Ahora se ha convertido en el campeón de la división tras atrapar a Glover Teixeira con una estrangulación trasera.

“Espero con ansias cualquiera de esas peleas”, sostuvo Adesanya. “No me gusta esta narrativa de ‘Es demasiado rápido, es demasiado rápido para Pereira’, pero mira, Jiri [Prochazka] acaba de pelear y ganar el cinturón en su tercera pelea en la UFC. Anderson [Silva] lo hizo en su segunda pelea. Así que está bien, es nuevo en MMA.”

“Llevo mucho tiempo en este juego y esta generación de TikTok tiene una memoria de 15 segundos. Todo lo que ven es un nocaut, pero no ven la primera o la segunda pelea antes de la finalización.”

El entrenador de Adesanya cree que Pereira “tiene que trabajar más” para ganar la pelea por el título

Aunque The Last Stylebender está dispuesto a pelear contra Pereira, su entrenador, Eugene Bareman, quiere ver a Pereira trabajar más dentro del Octágono.

“Sería bueno que Strickland ganara, porque el trabajo de Strickland es lo suficientemente bueno como para luchar por un título”, Bareman le dijo a Submission Radio a través de MMA Junkie. “Mientras que si Pereira gana, todavía tiene que hacer más trabajo.”

En comparación con Peirea, Bareman está más impresionado por el currículum de Strickland en la UFC, que incluye una racha de seis victorias consecutivas y victorias sobre luchadores como Jack Hermansson y Uriah Hall.

“La única razón por la que digo que Strickland es (digno) es porque si Strickland gana, tiene un contendiente bien definido”, continuó el entrenador de City Kickboxing. “Mientras que si Pereira gana, es como, bueno, has vencido a un tipo, probablemente tengas que vencer a algunos más. Entonces, si Strickland gana, hay una pelea clara que podemos tener ocho semanas después, con suerte.”

