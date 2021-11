Isaiah Stewart recibe un duro golpe de realidad tras altercado con LeBron James

El hombre fuerte de los Pistons,Isaiah Stewart, recibió un duro golpe de realidad de parte del ex All-Star Gilbert Arenas tras su furioso ataque a la estrella de Los Angeles Lakers LeBron James el domingo.

Stewart recibió un golpe aislado de James mientras forcejeaban por un rebote, provocando una gran cantidad de sangre. El ex seleccionado en primera ronda fue tras James en múltiples ocasiones después de haber recibido el golpe, agachándose, esquivando y abriéndose paso entre una fila de defensores que intentaban evitar una secuela de “Malice at the Palace”.

Arenas le dedicó un extenso mensaje a Stewart en redes sociales tras el incidente.

“Oye, hermano, voy a ser honesto contigo”, escribió Arenas en una publicación que contenía el video de la gresca. “Empaca todas tus cosas, empaca tus chaquetas de invierno y botas porque estás a punto de ser transferido a (Budapest) o alguna parte. No sé qué clase de sangre menstrual se te metió en el ojo PERO no puedes arremeter contra el #REY de esa forma en TV”.

Arenas a Stewart: ‘Jamás te metas con LeBron’

Arenas estaba diciendo básicamente que James y la liga le harán la vida imposible a Stewart tras el choque, el cual puso a su mayor estrella en el foco de atención por las razones equivocadas. Arenas, quien está familiarizado con la controversia dentro de la NBA, también le dio a Stewart algunas reglas para sobrevivir en la NBA.

“Te harán tests antidoping diligentemente, sólo para confirmar que la ira no guarda relación con la droga”, escribió Arenas. “Probablemente no hayas leído la circular sobre intentos de pelea en la NBA. No. 1, no te metas con [LeBron James] o [Kevin Durant] JAMÁS💯. No. 2, los dos chicos de piel clara [Stephen Curry] y [Klay Thompson], no infles el pecho contra ellos o estás muerto. No. 3, los únicos dos equipos a los que se le permite pelear a golpes sin ninguna penalización real son donde sea que estén [Rajon Rondo] y [Chris Paul]. No. 4, espera a que tus compañeros de equipo estén alrededor tuyo y hazte el duro después (para el público) véndelo como WWE”.

Stewart se ganó la reputación de imprevisible temprano en su carrera. Anteriormente esta temporada tuvo un encuentro áspero con el ala-pívot de los Nets Blake Griffin y también tiene un historial con la estrella de los Bucks Giannis Antetokounmpo.

James, Stewart se enteran de su castigo

Stewart y James se enteraron de su castigo el lunes. Stewart se perderá un par de partidos por su invectiva, mientras que James se perderá un único partido.

Según un comunicado de la NBA, Stewart fue disciplinado por “intensificar un altercado del campo de juego persiguiendo repetida y agresivamente a James de una manera antideportiva”.

James recibió la primera suspensión de su carrera “por golpear imprudentemente a Stewart en el rostro y por iniciar un altercado en el campo de juego”. James será multado con alrededor de $284.000 de su salario, mientras que Stewart perderá alrededor de $45.000.

Según Shams Charania de The Athletic, James intentó disculparse con Stewart tras el partido.

“Me dicen que LeBron James efectivamente intentó conseguir el número de Isaiah Stewart después del partido para disculparse una vez más con Stewart y hacerle saber que se trató de un golpe involuntario”, aseguró Charania en el Pat McAfee Show.

Los Lakers se enfrentan a los Pistons el domingo en Los Ángeles y todas las miradas estarán puestas sobre el dúo.

